Нафта перейшла до зростання, Brent - близько $81,3 за барель

Ціни на нафту зростають вдень у понеділок на очікуваннях стимулювання китайської економіки і перспективах скорочення пропозиції.

Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:20 EET у понеділок становить $81,28 за барель, що на $0,4 (0,49%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. Міжнародний бенчмарк наближається до тримісячного максимуму, що становить $81,76 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилася до цього часу на $0,48 (0,62%), до $77,55 за барель.

Підтримку ринку надають очікування введення стимулювальних заходів у Китаї, економіка якого слабо відновлюється після пандемії, пише Trading Economics.

У п'ятницю Пекін уже закликав регіони вжити заходів для стимулювання попиту на автомобілі, зокрема за рахунок поліпшення кредитних умов, повідомляло мережеве видання MarketWatch.

Нафтотрейдери також очікують зниження пропозиції в умовах скорочення видобутку Саудівською Аравією.