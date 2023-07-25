Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до зростання, Brent - близько $81,3 за барель

 

Ціни на нафту зростають вдень у понеділок на очікуваннях стимулювання китайської економіки і перспективах скорочення пропозиції.

Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:20 EET у понеділок становить $81,28 за барель, що на $0,4 (0,49%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. Міжнародний бенчмарк наближається до тримісячного максимуму, що становить $81,76 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилася до цього часу на $0,48 (0,62%), до $77,55 за барель.

Підтримку ринку надають очікування введення стимулювальних заходів у Китаї, економіка якого слабо відновлюється після пандемії, пише Trading Economics.

У п'ятницю Пекін уже закликав регіони вжити заходів для стимулювання попиту на автомобілі, зокрема за рахунок поліпшення кредитних умов, повідомляло мережеве видання MarketWatch.

Нафтотрейдери також очікують зниження пропозиції в умовах скорочення видобутку Саудівською Аравією.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,5838
  0,0805
 0,20

Курс обміну валют на вчора, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6719  0,02 0,06 37,3323  0,03 0,07
EUR 40,8071  0,02 0,05 41,7081  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес