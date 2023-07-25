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Нафта перейшла до зростання, Brent - близько $81,3 за барель
16:53 24.07.2023 |
Ціни на нафту зростають вдень у понеділок на очікуваннях стимулювання китайської економіки і перспективах скорочення пропозиції.
Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:20 EET у понеділок становить $81,28 за барель, що на $0,4 (0,49%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. Міжнародний бенчмарк наближається до тримісячного максимуму, що становить $81,76 за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підвищилася до цього часу на $0,48 (0,62%), до $77,55 за барель.
Підтримку ринку надають очікування введення стимулювальних заходів у Китаї, економіка якого слабо відновлюється після пандемії, пише Trading Economics.
У п'ятницю Пекін уже закликав регіони вжити заходів для стимулювання попиту на автомобілі, зокрема за рахунок поліпшення кредитних умов, повідомляло мережеве видання MarketWatch.
Нафтотрейдери також очікують зниження пропозиції в умовах скорочення видобутку Саудівською Аравією.
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