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АНАЛІТИКА

Гурт нафтопродуктів: з моря повіяло підвищенням

 

За минулий тиждень (з 14 по 21 липня) вартість гуртових партій бензину А-95 не змінилися - 43,25 грн/л, ДП за цей же період додало 0,5 грн/л, до 41,75 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Торгівля дизелем у п'ятницю провадилась у межах цінового коридору 40-46 грн/л, що на 1-1,5 грн/л вище порівняно з минулим тижнем.

У південному регіоні вартість дизпального була в межах діапазону 40-43 грн/л, порівняно з минулою п'ятницею ціна тут зросла на 1 грн/л, до 40,75 грн/л. У західному регіоні ДП можна було придбати за 40,25-43 грн/л, при цьому середня ціна за тиждень тут зросла на 0,5 грн/л, до 41,5 грн/л. У північному й центральному регіонах цінники на дизельне пальне за тиждень додали по 0,75 грн/л, і в середньому дизпальне в цих областях коштувало 41,75 грн/л і 42 грн/л, відповідно.

У п'ятницю, 21 липня, бензин А-95 торгувався у межах цінового коридору 41-46,5 грн/л, за тиждень цей діапазон зріс на 0,5-1 грн/л.

Найнижчі ціни на «п'ятірку» озвучували в південному й західному регіонах країни - 41-45 грн/л, дорожче продавали А-95 у північному й центральному регіонах - за 41,5-46,5 грн/л. Ціна на «двійку» в гурті за цей же період зросла також на 0,25 грн/л, до 40,75 грн/л.

«Ціни в гурті протягом тижня трималися на одному рівні, проте під кінець тижня все ж таки пішли вгору, поки трейдери не розуміють подальшого графіка й можливостей постачання пального в порти країни. Вкупі зі зростанням котирувань це призвело до підвищення», - каже співрозмовник enkorr.

Він також зазначив, що незрозуміла подальша ситуація біля пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ», де, за його даними, плануються страйки, що також може вплинути на ціни.
За матеріалами: Економічна правда
 

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