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Нафтове ралі робить перепочинок перед підвищенням ставок ФРС та ЄЦБ
08:14 24.07.2023 |
Ціни на нафту знизилися в понеділок, оскільки трейдери очікують на подальші сигнали про підвищення ставок від центральних банків США та Європи, а також скорочення пропозиції та надій на стимулювання з боку Китаю, що підтримує нафту Brent на рівні 80 доларів за барель.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 04:44 за Грінвічем подешевшали на 16 центів, або 0,2%, до 80,91 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) коштувала $76,90 за барель, знизившись на 17 центів, або 0,2%.
Минулого тижня еталонні індекси зросли на 1,5% та 2,2% відповідно, що стало їх четвертим зростанням поспіль, оскільки очікується, що пропозиція скоротиться після скорочень ОПЕК+.
«Незважаючи на те, що чергове підвищення ставки ФРС на цьому тижні може призвести до деякої короткострокової волатильності цін, ми очікуємо, що посилення ринкових умов у зв'язку зі скороченням поставок ОПЕК і посилення ринкових спекуляцій з приводу подальшого стимулювання в Китаї продовжать підштовхувати ціни вгору в третьому кваталі», - зазначають аналітики з Національного австралійського банку.
Аналітик CMC Markets Леон Лі сказав, що очікує, що ціни на нафту WTI зрештою знову досягнуть 80 доларів на тлі «сезонного відновлення попиту».
Цього тижня інвестори оцінили підвищення ставок Федеральною резервною системою та Європейським центральним банком на чверть пункту, тому основну увагу приділять тому, що скажуть голова ФРС Джером Пауелл і президент ЄЦБ Крістін Лагард про майбутнє підвищення ставок.
Зростання відсоткових ставок послабило інвестиції та зміцнило долар, зробивши товари, номіновані в доларах, дорожчими для власників інших валют.
Учасники ринку також очікують, що Пекін вживе цілеспрямованих заходів стимулювання для підтримки своєї економіки, що слабшає, що, ймовірно, підвищить попит на нафту у другому за величиною споживачеві.
Державний планувальник Китаю в понеділок оприлюднив заходи щодо просування, заохочення та стимулювання приватних інвестицій у деякі сектори інфраструктури та заявив, що він також посилить фінансову підтримку приватних проектів.
Щодо пропозиції, міністр енергетики Об'єднаних Арабських Еміратів Сухейл аль-Мазруї заявив у п'ятницю, що дій ОПЕК+ щодо підтримки нафтового ринку на даний момент достатньо, і група знаходиться «на відстані одного телефонного дзвінка», якщо будуть потрібні будь-які подальші кроки.
Минулого тижня енергетичні компанії США здійснили найглибше скорочення нафтових вишок з початку червня, при цьому кількість одиниць, що діють, скоротилася на сім до 530, повідомила в п'ятницю енергетична компанія Baker Hughes.
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