Ціни на нафту прискорили зростання, Brent біля $80,5 за барель

Ціни на нафту прискорили зростання вдень у п'ятницю й завершують тиждень у плюсі.

Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:52 EET становить $80,53 за барель, що на $0,89 (1,12%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася на цей час на $0,88 (1,16%), до $76,53 за барель.

Напередодні аналітики Zaner серед позитивних для ринку факторів відзначали перспективу схвалення американським Сенатом заборони на продаж Китаю нафти зі стратегічного нафтового резерву (SPR).

Пізніше стало відомо, що переважна більшість сенаторів - 85 зі 100 - проголосувала за відповідні поправки до проєкту закону, ухвалення якого очікується пізніше цього року.

