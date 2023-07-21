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Ціни на нафту прискорили зростання, Brent біля $80,5 за барель
15:38 21.07.2023 |
Ціни на нафту прискорили зростання вдень у п'ятницю й завершують тиждень у плюсі.
Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:52 EET становить $80,53 за барель, що на $0,89 (1,12%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася на цей час на $0,88 (1,16%), до $76,53 за барель.
Напередодні аналітики Zaner серед позитивних для ринку факторів відзначали перспективу схвалення американським Сенатом заборони на продаж Китаю нафти зі стратегічного нафтового резерву (SPR).
Пізніше стало відомо, що переважна більшість сенаторів - 85 зі 100 - проголосувала за відповідні поправки до проєкту закону, ухвалення якого очікується пізніше цього року.
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