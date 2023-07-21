Оператори продовжили коригувати ціни на пальне

Протягом третього липневого тижня (14-21 липня) роздрібні ціни на бензини А-95 і А-95+ в середньому по країні зросли на 34 коп./л й 37 коп./л і становили 48,26 грн/л й 50,37 грн/л, відповідно, а дизпальне додало 34 коп./л - до 47,34 грн/л.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Зокрема, консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн/л: бензин марки А-95 здорожчав до 47 грн/л, бензин А-92 - до 46 грн/л, дизельне пальне - до 47 грн/л.

На 1 грн/л пальне здорожчало на станціях державної «Укрнафти». Так, стандартна «п'ятірка» тепер коштує 46,90 грн/л, А-95+ - 48,90 грн/л і дизпальне - 45,90 грн/л.

Змінили вартість пального у бік збільшення також «БРСМ-Нафта», U.GO, Ovis, «Авантаж 7», «Олас», RLS і інші (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини й дизельне пальне на АЗС з 14 по 21 липня, грн/л

Компанія А-95 А-95+ ДП Ціна Зм. Ціна Зм. Ціна Зм. ОККО 49,99 0,00 51,99 0,00 49,99 0,00 WOG 49,99 0,00 51,99 0,00 49,99 0,00 Авіас 47,00 1,00 47,50 1,00 47,00 1,00 Укрнафта 46,90 1,00 48,90 1,00 45,90 1,00 UPG 48,50 0,00 51,90 0,00 46,00 0,00 AMIC 48,78 0,00 49,79 0,00 47,96 0,00 Shell 49,71 0,00 53,20 0,00 49,79 0,00 SOCAR 50,99 0,00 54,99 0,00 49,99 0,00 БРСМ-Нафта 46,10 0,38 44,38 0,55 KLO 48,99 0,00 51,49 0,00 47,79 0,00 U.GO 48,23 0,43 50,95 1,00 46,37 0,43 Автотранс 48,98 0,00 46,98 0,00 BVS 48,99 0,00 50,99 0,00 46,99 0,00 Chipo 47,77 0,00 45,25 0,00 Авантаж 7 45,55 1,00 43,95 0,90 Prime 47,50 0,50 46,00 0,00 Укр-Петроль 45,80 0,00 44,80 0,00 Рур груп 48,99 0,00 47,49 0,00 Mango 47,24 0,50 46,16 0,50 Ovis 49,29 0,00 50,99 0,00 45,99 1,00 VST 46,70 0,00 44,90 0,80 ZOG 47,00 0,00 47,00 0,00 Олас 46,90 0,00 44,20 0,00 VostokGaz 43,89 0,20 43,39 0,00 RLS 45,90 1,00 48,00 1,00 44,90 0,00 Кворум 46,48 0,00 45,98 0,00 ZOG 47,00 0,00 47,00 0,00 Катрал 48,99 1,00 46,99 1,00 Neftek 49,99 0,00 51,99 0,00 48,99 0,00 Середня ціна в Україні 48,26 0,34 50,37 0,37 47,34 0,34

Нагадаємо, ціни на пальне почали зростати 1 липня, після повернення оподаткування пального, що діяло до повномасштабної війни. Так, за два перші тижні липня середні ціни зросли на 3-3,5 грн/л.



