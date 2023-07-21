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Оператори продовжили коригувати ціни на пальне
12:05 21.07.2023 |
Протягом третього липневого тижня (14-21 липня) роздрібні ціни на бензини А-95 і А-95+ в середньому по країні зросли на 34 коп./л й 37 коп./л і становили 48,26 грн/л й 50,37 грн/л, відповідно, а дизпальне додало 34 коп./л - до 47,34 грн/л.
Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Зокрема, консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн/л: бензин марки А-95 здорожчав до 47 грн/л, бензин А-92 - до 46 грн/л, дизельне пальне - до 47 грн/л.
На 1 грн/л пальне здорожчало на станціях державної «Укрнафти». Так, стандартна «п'ятірка» тепер коштує 46,90 грн/л, А-95+ - 48,90 грн/л і дизпальне - 45,90 грн/л.
Змінили вартість пального у бік збільшення також «БРСМ-Нафта», U.GO, Ovis, «Авантаж 7», «Олас», RLS і інші (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на бензини й дизельне пальне на АЗС з 14 по 21 липня, грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
49,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
WOG
|
49,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
Авіас
|
47,00
|
1,00
|
47,50
|
1,00
|
47,00
|
1,00
|
Укрнафта
|
46,90
|
1,00
|
48,90
|
1,00
|
45,90
|
1,00
|
UPG
|
48,50
|
0,00
|
51,90
|
0,00
|
46,00
|
0,00
|
AMIC
|
48,78
|
0,00
|
49,79
|
0,00
|
47,96
|
0,00
|
Shell
|
49,71
|
0,00
|
53,20
|
0,00
|
49,79
|
0,00
|
SOCAR
|
50,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
46,10
|
0,38
|
44,38
|
0,55
|
KLO
|
48,99
|
0,00
|
51,49
|
0,00
|
47,79
|
0,00
|
U.GO
|
48,23
|
0,43
|
50,95
|
1,00
|
46,37
|
0,43
|
Автотранс
|
48,98
|
0,00
|
46,98
|
0,00
|
BVS
|
48,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
46,99
|
0,00
|
Chipo
|
47,77
|
0,00
|
45,25
|
0,00
|
Авантаж 7
|
45,55
|
1,00
|
43,95
|
0,90
|
Prime
|
47,50
|
0,50
|
46,00
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
45,80
|
0,00
|
44,80
|
0,00
|
Рур груп
|
48,99
|
0,00
|
47,49
|
0,00
|
Mango
|
47,24
|
0,50
|
46,16
|
0,50
|
Ovis
|
49,29
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
45,99
|
1,00
|
VST
|
46,70
|
0,00
|
44,90
|
0,80
|
ZOG
|
47,00
|
0,00
|
47,00
|
0,00
|
Олас
|
46,90
|
0,00
|
44,20
|
0,00
|
VostokGaz
|
43,89
|
0,20
|
43,39
|
0,00
|
RLS
|
45,90
|
1,00
|
48,00
|
1,00
|
44,90
|
0,00
|
Кворум
|
46,48
|
0,00
|
45,98
|
0,00
|
ZOG
|
47,00
|
0,00
|
47,00
|
0,00
|
Катрал
|
48,99
|
1,00
|
46,99
|
1,00
|
Neftek
|
49,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
48,26
|
0,34
|
50,37
|
0,37
|
47,34
|
0,34
Нагадаємо, ціни на пальне почали зростати 1 липня, після повернення оподаткування пального, що діяло до повномасштабної війни. Так, за два перші тижні липня середні ціни зросли на 3-3,5 грн/л.
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