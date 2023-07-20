Нафта прискорила зростання, Brent близько $79,7 за барель

Ціни на нафту еталонних марок прискорили зростання вдень у четвер.

Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 15:03 кв становить $79,72 за барель, що на 26 центів (0,33%) вище за показник на закриття попередньої сесії.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли на 24 центи (0,32%), до $75,59 за барель.

Серед позитивних для ринку факторів відзначають очікування швидкого завершення циклу посилення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи (ФРС) США на тлі подальшого уповільнення інфляції, пише MarketWatch. Крім того, у другому півріччі на ринку очікується дефіцит після оголошення РФ і Саудівською Аравією про скорочення видобутку.

"Нафтові ринки - переважно за рахунок поліпшення фізичних показників - нещодавно отримали додаткову підтримку, що узгоджується з рухом ринку в бік дефіциту", - заявив керуючий партнер SPI Asset Management Стівен Іннес.

Як стало відомо напередодні, комерційні запаси нафти в США минулого тижня зменшилися на 708 тис. барелів.