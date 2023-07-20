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АНАЛІТИКА

Нафта стабільна на тлі зниження запасів сирої нафти в США та обережного прогнозу щодо попиту

 

Ціни на нафту в четвер практично не змінилися, оскільки менше, ніж очікувалося, падіння запасів сирої нафти в США і потенційно слабкіший прогноз попиту змусили інвесторів виявляти обережність.

Вересневі ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:30 за Грінвічем впали на 2 центи до 79,44 долара за барель, тоді як серпнева нафта марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на 1 цент до 75,36 долара за барель. Термін дії серпневого контракту WTI спливає у четвер.

"Після деякого сильного тиску з боку продавців сьогодні вранці є спроба стабілізувати ціни на нафту", - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

Ціни впали на попередній сесії, оскільки інвестори вдавалися до фіксації прибутку після того, як дані показали, що запаси в США впали менше, ніж очікували аналітики.

Тим часом долар США о 05:30 за Грінвічем практично не змінився, знизившись на 0,2%.

Перспективи попиту у Китаї, найбільшого покупця сирої нафти у світі, також були неясні на тлі уповільнення економіки.

Ціни на сиру нафту можуть зіткнутися з труднощами, намагаючись знайти чіткий напрямок на тлі неоднозначного прогнозу світового попиту протягом кількох тижнів, зазначають аналітики Citi.

Аналітики кажуть, що попит є «неоднозначною картиною: вищий попит на бензин і авіаційне паливо, але нижчий попит на нафтохімію та дизельне паливо».

Аналітики Citi додали, що ціни на нафту марки Brent піднялися до вищого діапазону в липні після того, як застрягли в діапазоні від 72 до 78 доларів у травні та червні, за підтримки на тлі скорочення видобутку в Саудівській Аравії та геополітичних ризиків.
За матеріалами: investing.com
 

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