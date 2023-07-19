Нафта перейшла до помірного зростання, Brent торгується близько $80 за барель

Ціни на нафту почали помірно зростати вдень у середу в очікуванні даних про запаси палива в США.

Вересневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:05 EET подорожчали на $0,34 (0,43%) - до $79,97 за барель.

Котирування ф'ючерсів на WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу зросли на $0,19 (0,25%) - до $75,94 за барель.

Напередодні Brent зросла в ціні на 1,4%, WTI подорожчала на 2,2%.

Дані Американського інституту нафти (API), опубліковані в ніч із вівторка на середу, засвідчили зниження резервів нафти в Штатах за тиждень, що завершився 14 липня, на 797 тис. барелів. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачав падіння запасів на 2,25 млн барелів після підвищення більш ніж на 3 млн барелів тижнем раніше.

Офіційну доповідь міністерства енергетики США буде оприлюднено о 17:30 мск. Аналітики прогнозують, що вона вкаже на скорочення запасів нафти на 2,44 млн барелів.

Стримувальним фактором для зростання нафтових котирувань залишаються слабкі темпи зростання китайської економіки та побоювання рецесії в Сполучених Штатах.

"Здається, період зниження цін залишився позаду, і трейдери починають усвідомлювати, що баланс попиту і пропозиції значно звузиться, починаючи з цього місяця, завдяки скороченню постачань і поліпшенню попиту, - написав аналітик Commerzbank AG Карстен Фрітш. - Однак імовірність рецесії в США і єврозоні, а також уповільнення зростання попиту в Китаї чинитимуть знижувальний тиск".