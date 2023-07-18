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АНАЛІТИКА

Нафта залишається в плюсі, Brent близько $78,8 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок залишаються в плюсі вдень у вівторок.

Ціна вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:47 EET становить $78,75 за барель, що на 25 центів (0,32%) вище за показник на закриття попередньої сесії.

Котирування ф'ючерсів на WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу підвищилися на 28 центів (0,38%) - до $74,43 за барель.

Підтримку цінам надає прогноз Міненерго США, що передбачає зниження виробництва сланцевої нафти в Штатах у серпні до 9,4 млн барелів на добу. Якщо прогноз справдиться, скорочення видобутку буде зафіксовано вперше з грудня минулого року.

У середу міністерство опублікує щотижневу доповідь про запаси нафти, бензину і дистилятів у США. Згідно з консенсус-прогнозом, який наводить Trading Economics, ринок очікує зниження нафтових резервів на 2,25 млн барелів, резервів бензину і дистилятів - на 2,143 млн барелів і 88 млн барелів відповідно.

Також французька TotalEnergies повідомила, що прогнозує скорочення видобутку вуглеводнів у другому кварталі на 50 тис. барелів нафтового еквівалента на добу (б.н.е./с) порівняно з попередніми трьома місяцями, до приблизно 2,5 млн б.н.е./с, головним чином через планове техобслуговування в Північному морі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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