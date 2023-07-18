Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту трохи зросли напередодні даних про запаси сирої нафти в США

 

Ціни на нафту зросли на азіатських торгах у вівторок, оскільки інвестори передбачали можливе скорочення постачання сирої нафти до США, після падіння на попередній сесії через слабкіше, ніж очікувалося, економічне зростання Китаю.

Нафта марки Brent о 04:50 за Грінвічем подорожчала на 26 центів до 78,67 долара за барель, тоді як нафта марки West Texas Intermediate зросла на 29 центів до 74,44 долара за барель.

Обидва контракти у понеділок впали більш ніж на 1,5%.

Учасники ринку чекають на галузеві дані, що вийдуть пізніше у вівторок, які, як очікується, покажуть, що запаси сирої нафти у США та запаси нафтопродуктів скоротилися минулого тижня.

Чотири аналітики, опитані агентством Reuters, підрахували, що запаси сирої нафти в США в середньому скоротилися приблизно на 2,3 млн барелів за тиждень до 14 липня.

Слабкі дані про валовий внутрішній продукт з Китаю, опубліковані в понеділок, «обережно стримують ціни з деякими застереженнями щодо відновлення попиту», - сказав Джун Ронг Йіп, ринковий стратег IG у Сінгапурі.

ВВП Китаю у другому кварталі зріс на 6,3% у річному вирахуванні, порівняно з прогнозами аналітиків на рівні 7,3%, оскільки його відновлення після пандемії сповільнилося.

«Проте останнім часом спостерігається деяка тяга з боку покупців, коли минулого тижня ціни подолали короткострокову модель консолідації, що може вказувати на деяке виснаження тиску з боку продавців після песимістичних настроїв за останній рік», - додав Єп.

Тим часом видобуток сланцевої нафти в США в серпні, за прогнозами, впаде майже до 9,40 млн барелів на добу, що стане першим місячним зниженням з грудня 2022 року, показали дані Управління енергетичної інформації.

Проте світові поставки можуть збільшитися внаслідок відновлення видобутку на двох із трьох лівійських родовищ, які були закриті минулого тижня. Виробництво було зупинено протестом проти викрадення колишнього міністра фінансів.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 41,1506
  0,0694
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7010  0,01 0,04 37,3297  0,01 0,03
EUR 40,9600  0,05 0,12 41,8783  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес