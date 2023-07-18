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Ціни на нафту трохи зросли напередодні даних про запаси сирої нафти в США
08:44 18.07.2023 |
Ціни на нафту зросли на азіатських торгах у вівторок, оскільки інвестори передбачали можливе скорочення постачання сирої нафти до США, після падіння на попередній сесії через слабкіше, ніж очікувалося, економічне зростання Китаю.
Нафта марки Brent о 04:50 за Грінвічем подорожчала на 26 центів до 78,67 долара за барель, тоді як нафта марки West Texas Intermediate зросла на 29 центів до 74,44 долара за барель.
Обидва контракти у понеділок впали більш ніж на 1,5%.
Учасники ринку чекають на галузеві дані, що вийдуть пізніше у вівторок, які, як очікується, покажуть, що запаси сирої нафти у США та запаси нафтопродуктів скоротилися минулого тижня.
Чотири аналітики, опитані агентством Reuters, підрахували, що запаси сирої нафти в США в середньому скоротилися приблизно на 2,3 млн барелів за тиждень до 14 липня.
Слабкі дані про валовий внутрішній продукт з Китаю, опубліковані в понеділок, «обережно стримують ціни з деякими застереженнями щодо відновлення попиту», - сказав Джун Ронг Йіп, ринковий стратег IG у Сінгапурі.
ВВП Китаю у другому кварталі зріс на 6,3% у річному вирахуванні, порівняно з прогнозами аналітиків на рівні 7,3%, оскільки його відновлення після пандемії сповільнилося.
«Проте останнім часом спостерігається деяка тяга з боку покупців, коли минулого тижня ціни подолали короткострокову модель консолідації, що може вказувати на деяке виснаження тиску з боку продавців після песимістичних настроїв за останній рік», - додав Єп.
Тим часом видобуток сланцевої нафти в США в серпні, за прогнозами, впаде майже до 9,40 млн барелів на добу, що стане першим місячним зниженням з грудня 2022 року, показали дані Управління енергетичної інформації.
Проте світові поставки можуть збільшитися внаслідок відновлення видобутку на двох із трьох лівійських родовищ, які були закриті минулого тижня. Виробництво було зупинено протестом проти викрадення колишнього міністра фінансів.
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