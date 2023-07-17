«Приват» підняв ціни на пальне на 1 грн/л

17 липня консолідована мережа АЗС групи «Приват» (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн/л. Про це enkorr повідомила Консалтингова група «А-95», посилаючись на ціновий моніторинг ринку.

Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 47 грн/л, бензин А-92 — до 46 грн/л, дизельне пальне — до 47 грн/л.

Компанія А-95 А-95+ ДП Ціна Зм. Ціна Зм. Ціна Зм. ОККО 49,99 0,00 51,99 0,00 49,99 0,00 WOG 49,99 0,00 51,99 0,00 49,99 0,00 Авіас 47,00 1,00 47,50 1,00 47,00 1,00 Укрнафта 45,90 0,00 47,90 0,00 44,90 0,00 UPG 48,50 0,00 51,90 0,00 46,00 0,00 AMIC 48,78 0,00 49,79 0,00 47,96 0,00 Shell 49,71 0,00 53,20 0,00 49,79 0,00 SOCAR 50,99 0,00 54,99 0,00 49,99 0,00 БРСМ-Нафта 46,01 0,29 44,22 0,39 KLO 48,99 0,00 51,49 0,00 47,79 0,00 U.GO 47,80 0,00 49,95 0,00 45,94 0,00 Автотранс 48,98 0,00 46,98 0,00 BVS 48,99 0,00 50,99 0,00 46,99 0,00 Chipo 47,77 0,00 45,25 0,00 Авантаж 7 44,95 0,40 43,55 0,50 Prime 47,00 0,00 46,00 0,00 Укр-Петроль 45,80 0,00 44,80 0,00 Рур груп 48,99 0,00 47,49 0,00 Mango 46,74 0,00 45,66 0,00 Ovis 49,29 0,00 50,99 0,00 44,99 0,00 VST 46,90 0,00 44,10 0,00 ZOG 47,00 0,00 47,00 0,00 Олас 46,90 0,00 44,20 0,00 VostokGaz 44,89 1,20 45,39 2,00 RLS 45,90 1,00 48,00 1,00 44,90 0,00 Кворум 46,48 0,00 45,98 0,00 ZOG 47,00 0,00 47,00 0,00 Катрал 47,99 0,00 45,99 0,00 Neftek 49,99 0,00 51,99 0,00 48,99 0,00 Середня ціна в Україні 48,08 0,16 50,15 0,15 47,15 0,15

Нагадаємо, востаннє «Приват» змінював ціни на пальне 13 червня. Тоді воно здешевшало на 1 грн/л.