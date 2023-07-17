Нафта посилила зниження, Brent подешевшала до $78,7 за барель

Зниження цін на нафту прискорилося вдень у понеділок після повідомлень ЗМІ про відновлення видобутку на двох із трьох лівійських родовищ, де він припинявся у зв'язку з протестами.

Вересневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:57 EET подешевшали на $1,16 (1,45%) - до $78,71 за барель.

Котирування ф'ючерсів на WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу знизилися на $1,09 (1,45%) - до $74,23 за барель.

За минулий тиждень Brent піднялася в ціні на 1,8%, WTI - на 2,1%. Обидві марки завершили в плюсі третій тиждень поспіль, що стало найдовшою серією тижневих підйомів із квітня.

У неділю телеканал Al Jazeera із посиланням на офіційних осіб повідомив про відновлення видобутку на родовищах Аль-Шарара і Аль-Філь у Лівії, де виробництво було припинено минулого тижня через акції протесту проти арешту колишнього міністра фінансів Фараджа Буматарі.

Негативним фактором для ринку нафти також стали гірші, ніж очікувалося, дані про ВВП КНР.

Як повідомлялося, китайська економіка в другому кварталі 2023 року зросла на 6,3% у річному вираженні після підйому на 4,5% у першому кварталі. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачав підвищення на 7,3%, респонденти The Wall Street Journal у середньому прогнозували 6,9%.

"Китай залишається антидотом для "бичачих" настроїв, - сказав аналітик PVM Oil Associates Ltd. Джон Еванс. - Раніше статданих з КНР очікували з певною часткою надії. Наразі ж ситуація в найбільшій економіці Азії грає на руку "ведмедям".