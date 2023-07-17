Зростання цін на пальне у гурті сповільнилось

За другий тиждень липня (із 7 по 14 липня) ціни на ДП в гурті зросли ще на 1,25 грн/л, бензин А-95 за цей же період додав у ціні 0,25 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Гуртові партії ДП 14 липня пропонувалися на ринок в середньому за 41,25 грн/л, а торгівельний коридор був у межах 38,5-45 грн/л, за тиждень цей діапазон зріс на 0,5-1,5 грн/л.

На півдні дизпальне пропонували на ринок за 38,5-43 грн/л, а за тиждень середня ціна тут зросла на 1 грн/л - до 39,75 грн/л. У західному регіоні ДП можна було придбати за 39-43,5 грн/л, середня ціна тут також підвищилася на 1 грн/л - до 41 грн/л. У північних і центральних регіонах цінники на ДП зросли на 0,75-1 грн/л (40-45 грн/л) і в середньому дизпальне в цих областях коштувало 41 грн/л і 41,25 грн/л, відповідно.

У п'ятницю, 14 липня, «п'ятірка» пропонувалася на ринок в середньому за 43,25 грн/л, а торгівля йшла у межах 40-46,5 грн/л, що на 0,25-0,5 грн/л вище, ніж минулого тижня.

В південному й західному регіонах країни А-95 пропонували за найнижчими цінами - 40-45,5 грн/л, дорожче продавали А-95 у північному й центральному - за 40,5-46,5 грн/л. Ціна «двійки» в гурті за цей же період зросла також на 0,25 грн/л - до 40,5 грн/л.

«Протягом тижня ми намагалися підняти ціни до економічно виправданого рівня. У нас вже новий більш дорогий ресурс, проте клієнти ще не звиклися з новими розцінками і профіцит на ринку суттєвий», - каже один із операторів.

Він також додав, що на складах великий запас дешевшого ресурсу, це гальмує зростання цін.

В цілому за період зростання, який розпочався 19 червня, гуртові ціни на бензин збільшилися на 9,25 грн/л, дизпальне додало в ціні 8,25 грн/л.

