Ціни на нафту перейшли до зниження, Brent - $81,25 за барель

Ціни на нафту слабо знижуються вдень у п'ятницю на тлі зміцнення долара США.

Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:09 EETу п'ятницю становить $81,25 за барель, що на $0,11 (0,14%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зменшилася до цього часу на $0,1 (0,13%), до $76,79 за барель.

Індекс DXY, що відображає вартість американського долара до шести інших основних світових валют, підвищується на 0,1% під час торгів у п'ятницю, що знижує привабливість нафти для власників інших валют.

Водночас Валід Могсін із Goldman Sachs заявив в інтерв'ю CNBC, що прогноз банку щодо вартості Brent на найближчі шість місяців - $86 за барель.