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Роздрібні ціни на пальне заспокоїлися
12:56 14.07.2023 |
Протягом другого липневого тижня (7-14 липня) роздрібні ціни на пальне стабілізувались: на бензини А-95 і А-95+ в середньому по країні зросли всього на 4 коп./л і становили 47,93 грн/л й 50 грн/л, відповідно, а дизпальне додало 15 коп./л — до 47 грн/л.
Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
При цьому за минулий тиждень на 0,2-1 грн/л відкоригувала ціни в бік збільшення мережа KLO: бензин А-95 — здорожчав до 48,99 грн/л, бензин А-95+ — до 51,49 грн/л, дизпальне — до 47,79 грн/л. SOCAR підняв вартість дизпального на 1 грн/л, до 49,99 грн/л.
Змінили вартість пального відповідно до нових цінових реалій також Ovis, «Авантаж 7», «Олас», «Кворум» і інші (див. табл.).
Нагадаємо, ціни на пальне почали зростати 1 липня, після повернення оподаткування пального, що діяло до повномасштабної війни. Так, за перший тиждень липня середні ціни зросли на 3-3,5 грн/л.
Зміна роздрібних цін на бензини й дизельне пальне на АЗС з 7 по 14 липня, грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
49,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
WOG
|
49,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
Авіас
|
46,00
|
0,00
|
46,50
|
0,00
|
46,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
45,90
|
0,00
|
47,90
|
0,00
|
44,90
|
0,00
|
UPG
|
48,50
|
0,00
|
51,90
|
0,00
|
46,00
|
0,00
|
AMIC
|
48,78
|
0,04
|
49,79
|
0,00
|
47,96
|
0,00
|
Shell
|
49,71
|
0,00
|
53,20
|
0,00
|
49,79
|
0,00
|
SOCAR
|
50,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
49,99
|
1,00
|
БРСМ-Нафта
|
45,73
|
0,13
|
43,83
|
0,13
|
KLO
|
48,99
|
0,20
|
51,49
|
0,70
|
47,79
|
1,00
|
U.GO
|
47,80
|
0,00
|
49,95
|
0,00
|
45,94
|
0,17
|
Автотранс
|
48,98
|
0,00
|
46,98
|
0,00
|
BVS
|
48,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
46,99
|
0,00
|
Chipo
|
47,77
|
0,00
|
45,25
|
0,00
|
Авантаж 7
|
44,55
|
0,40
|
43,05
|
0,00
|
Prime
|
47,00
|
0,00
|
46,00
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
45,80
|
0,00
|
44,80
|
2,00
|
Рур груп
|
48,99
|
0,00
|
47,49
|
0,00
|
Mango
|
46,74
|
0,00
|
45,66
|
0,00
|
Ovis
|
49,29
|
2,79
|
50,99
|
2,19
|
44,99
|
0,00
|
VST
|
46,90
|
0,20
|
44,10
|
0,80
|
ZOG
|
47,00
|
0,00
|
47,00
|
0,00
|
Олас
|
46,90
|
0,70
|
44,20
|
0,30
|
VostokGaz
|
43,69
|
-0,70
|
43,39
|
-1,00
|
RLS
|
44,90
|
0,90
|
47,00
|
2,00
|
44,90
|
2,90
|
Кворум
|
46,48
|
0,50
|
45,98
|
0,50
|
ZOG
|
47,00
|
0,00
|
47,00
|
0,00
|
Катрал
|
47,99
|
0,00
|
45,99
|
0,00
|
Neftek
|
49,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
47,93
|
0,04
|
50,00
|
0,04
|
47,00
|
0,15
|
|
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