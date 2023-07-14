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АНАЛІТИКА

Роздрібні ціни на пальне заспокоїлися

 

Протягом другого липневого тижня (7-14 липня) роздрібні ціни на пальне стабілізувались: на бензини А-95 і А-95+ в середньому по країні зросли всього на 4 коп./л і становили 47,93 грн/л й 50 грн/л, відповідно, а дизпальне додало 15 коп./л — до 47 грн/л.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

При цьому за минулий тиждень на 0,2-1 грн/л відкоригувала ціни в бік збільшення мережа KLO: бензин А-95 — здорожчав до 48,99 грн/л, бензин А-95+ — до 51,49 грн/л, дизпальне — до 47,79 грн/л. SOCAR підняв вартість дизпального на 1 грн/л, до 49,99 грн/л.

Змінили вартість пального відповідно до нових цінових реалій також Ovis, «Авантаж 7»,  «Олас», «Кворум» і інші (див. табл.).

Нагадаємо, ціни на пальне почали зростати 1 липня, після повернення оподаткування пального, що діяло до повномасштабної війни. Так, за перший тиждень липня середні ціни зросли на 3-3,5 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини й дизельне пальне на АЗС з 7 по 14 липня, грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

49,99

0,00

51,99

0,00

49,99

0,00

WOG

49,99

0,00

51,99

0,00

49,99

0,00

Авіас

46,00

0,00

46,50

0,00

46,00

0,00

Укрнафта

45,90

0,00

47,90

0,00

44,90

0,00

UPG

48,50

0,00

51,90

0,00

46,00

0,00

AMIC

48,78

0,04

49,79

0,00

47,96

0,00

Shell

49,71

0,00

53,20

0,00

49,79

0,00

SOCAR

50,99

0,00

54,99

0,00

49,99

1,00

БРСМ-Нафта

    

45,73

0,13

43,83

0,13

KLO

48,99

0,20

51,49

0,70

47,79

1,00

U.GO

47,80

0,00

49,95

0,00

45,94

0,17

Автотранс

48,98

0,00

    

46,98

0,00

BVS

48,99

0,00

50,99

0,00

46,99

0,00

Chipo

47,77

0,00

    

45,25

0,00

Авантаж 7

44,55

0,40

    

43,05

0,00

Prime

47,00

0,00

    

46,00

0,00

Укр-Петроль

45,80

0,00

    

44,80

2,00

Рур груп

48,99

0,00

    

47,49

0,00

Mango

46,74

0,00

    

45,66

0,00

Ovis

49,29

2,79

50,99

2,19

44,99

0,00

VST

46,90

0,20

    

44,10

0,80

ZOG

47,00

0,00

    

47,00

0,00

Олас

46,90

0,70

    

44,20

0,30

VostokGaz

43,69

-0,70

    

43,39

-1,00

RLS

44,90

0,90

47,00

2,00

44,90

2,90

Кворум

46,48

0,50

    

45,98

0,50

ZOG

47,00

0,00

    

47,00

0,00

Катрал

47,99

0,00

    

45,99

0,00

Neftek

49,99

0,00

51,99

0,00

48,99

0,00

Середня ціна в Україні

47,93

0,04

50,00

0,04

47,00

0,15
За матеріалами: EnKorr
 

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