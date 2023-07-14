Роздрібні ціни на пальне заспокоїлися

Протягом другого липневого тижня (7-14 липня) роздрібні ціни на пальне стабілізувались: на бензини А-95 і А-95+ в середньому по країні зросли всього на 4 коп./л і становили 47,93 грн/л й 50 грн/л, відповідно, а дизпальне додало 15 коп./л — до 47 грн/л.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

При цьому за минулий тиждень на 0,2-1 грн/л відкоригувала ціни в бік збільшення мережа KLO: бензин А-95 — здорожчав до 48,99 грн/л, бензин А-95+ — до 51,49 грн/л, дизпальне — до 47,79 грн/л. SOCAR підняв вартість дизпального на 1 грн/л, до 49,99 грн/л.

Змінили вартість пального відповідно до нових цінових реалій також Ovis, «Авантаж 7», «Олас», «Кворум» і інші (див. табл.).

Нагадаємо, ціни на пальне почали зростати 1 липня, після повернення оподаткування пального, що діяло до повномасштабної війни. Так, за перший тиждень липня середні ціни зросли на 3-3,5 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини й дизельне пальне на АЗС з 7 по 14 липня, грн/л