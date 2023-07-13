Нафта залишається в плюсі, Brent біля $80,4 за барель

Ціни на нафту еталонних марок залишаються в плюсі вдень у четвер після публікації сильних даних про китайський імпорт.

Ціна вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:16 EET становить $80,36 за барель, що на 25 центів (0,31%) вище за показник на закриття попередньої сесії.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу підвищилися на 15 центів (0,2%) і становлять $75,9 за барель.

Китай у червні імпортував 52,1 млн тонн нафти, що на 1,4% більше від показника травня і в 1,5 раза більше від аналогічного показника за минулий рік, повідомило Головне митне управління країни. Вартість купленої сировини становила $28,2 млрд.

Нафтові котирування також продовжує підтримувати статистика інфляції в США. У середу стало відомо, що темпи зростання споживчих цін у Штатах сповільнилися до 3% у червні з 4% у травні, оновивши мінімум із березня 2021 року. Аналітики в середньому очікували 3,1%.

Трейдери на ринку нафти стежать за зниженням інфляційного тиску, оскільки внаслідок цього у Федеральної резервної системи (ФРС) може зникнути потреба в подальшому підвищенні процентних ставок, а отже, "поточні позитивні умови в економіці можуть зберегтися протягом певного часу", зазначив старший стратег SIA Wealth Management Колін Чешинські.

