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АНАЛІТИКА

Нафта стабільна в очікуванні статданих, Brent близько $79,3 за барель

 

Ціни на нафту слабко коливаються вдень у середу, учасники ринку очікують публікацію даних про запаси енергоносіїв і звіту про червневу інфляцію в Сполучених Штатах.

Вересневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:08 EETподешевшали на $0,10 (0,13%) - до $79,3 за барель.

Котирування ф'ючерсів на WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу зросли на $0,1 (0,14%) - до $71,1 за барель.

Напередодні Brent зросла в ціні на 2,2%, WTI - на 2,5%.

Дані Американського інституту нафти (API), оприлюднені в ніч із вівторка на середу, показали несподіване зростання запасів у США на тижні, що завершився 7 липня. Показник збільшився на 3,026 млн барелів, тоді як експерти, яких опитало Trading Economics, у середньому очікували його зниження на 200 тис. барелів.

Офіційну доповідь Міненерго США буде опубліковано в середу о 17:30 EET. Аналітики вважають, що дані вкажуть на зростання запасів нафти на 483 тис. барелів.

Увагу трейдерів також спрямовано на дані про динаміку споживчих цін у Штатах за червень, які, як очікується, впливатимуть на рішення Федеральної резервної системи на найближчих засіданнях. Дані щодо інфляції буде опубліковано о 15:30 мск, експерти очікують уповільнення інфляції до 3,1% з 4% у травні.

Тим часом учасники ринку очікують скорочення пропозиції палива на світовому ринку після оголошених знижень поставок із Росії та Саудівської Аравії.

"Ми всі очікуємо, коли добровільне скорочення видобутку в Саудівській Аравії почне проявлятися в даних про запаси", - написав аналітик UBS AG Джованні Стауново.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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