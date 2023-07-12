Нафта просунулася вгору на очікуваннях скорочення пропозиції та зростання попиту

Нафта просунулася вгору в середу, продовжуючи зростання на другу сесію, оскільки заплановане скорочення постачання найбільшими світовими експортерами нафти і надії на більш високий попит у країнах компенсують економічні побоювання в усьому світі.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 03:56 за Грінвічем зросли на 6 центів до 79,46 долара за барель, а нафта марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на 6 центів до 74,88 долара за барель.

«Ціни на сиру нафту зростають, оскільки зростають очікування того, що ринок нафти залишиться напруженим, незважаючи на всі побоювання, що зберігаються з приводу зростання», - сказав у записці для клієнтів старший аналітик OANDA Едвард Мойя.

Минулого тижня найбільший виробник нафти Саудівська Аравія пообіцяла продовжити скорочення видобутку на 1 млн барелів на добу у серпні, тоді як Росія скоротить експорт на 500 000 барелів на добу.

У вівторок МЕА прогнозувало, що попит перевищить пропозицію на 100 000 барелів на добу у 2023 році та на 200 000 барелів на добу у 2024 році.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) заявило, що ринок нафти повинен залишатися напруженим у другій половині 2023 року, посилаючись на високий попит з боку Китаю та країн, що розвиваються, у поєднанні з нещодавно оголошеним скороченням поставок, у тому числі провідними експортерами Саудівської Аравії та Росії.

«Короткостроковий прогноз попиту на сиру нафту не повинен бути таким уже поганим, оскільки цього літа всі беруть відпустку, яка потребує деяких поїздок», - додав Мойя.

Проте запаси сирої нафти в США зросли приблизно на 3 млн. барелів за тиждень до 7 липня, повідомили джерела на ринку з посиланням на галузеві дані Американського інституту нафти. Аналітики, опитані агентством Reuters, також очікували зростання запасів сирої нафти на 500 000 барелів.

Якщо це підтвердиться в даних, представлених Управлінням енергетичної інформації пізніше в середу, це буде перше збільшення запасів сирої нафти за чотири тижні, порівняно зі збільшенням на 3,3 мільйона барелів цього ж тижня минулого року та п'ятирічним середнім зниженням на 6,9 мільйона барелів.

Інвестори чекають на дані щодо інфляції в США, що будуть оприлюднені в середу, щоб отримати уявлення про перспективи процентної ставки.

Ринки оцінюють можливість підвищення на 25 базисних пунктів наприкінці цього місяця з ймовірністю 92%, як показав інструмент CME FedWatch. Вищі ставки можуть сповільнити економічне зростання та скоротити попит на нафту.