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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту залишаються в плюсі, Brent - $78,06 за барель

 

Ціни на нафту залишаються в плюсі вдень у вівторок завдяки оголошеним у Китаї заходам підтримки ринку нерухомості, проблеми якого продовжують стримувати економічне зростання в країні.

Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:19 EET у вівторок становить $78,06 за барель, що на $0,37 (0,48%) вище від ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася до цього часу на $0,39 (0,53%), до $73,38 за барель.

Народний банк Китаю (НБК, центробанк країни) розширить програму підтримки девелоперів, зокрема стимулюватиме банки до видачі кредитів представникам сектору на завершення проєктів будівництва житла, повідомляє MarketWatch.

Увагу трейдерів цього тижня також спрямовано на дані про динаміку споживчих цін у США за червень і щомісячні доповіді ОПЕК і Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Управління з інформації в сфері енергетики (EIA) американського Міненерго опублікує у вівторок щомісячний прогноз щодо ринку нафти, а в середу - дані про комерційні запаси нафти, бензину і дистилятів у країні за тиждень, що завершився 7 липня.

Аналітики, консенсус-прогнози яких наводить Trading Economics, очікують збільшення запасів нафти на 200 тис. барелів і зниження резервів бензину і дистилятів на 1,26 млн барелів і 379 тис. барелів відповідно.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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