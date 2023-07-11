Знижки на російську нафту скоротилися на 87% - Times of India

Знижки на російську нафту для нафтопереробних заводів Індії знизилися до $4 за барель з пікових значень $25-30, повідомляє The Times of India з посиланням на джерела.

За їхніми словами, продавці відмовляються від тарифів на відвантаження, щоб покрити розрив з еталонною нафтою Brent і обійти стелю цін, запроваджену країнами Заходу.

За даними видання, зараз на російську нафту припадає близько 40% всього імпорту Індії, тоді як до початку повномасштабної війни в Україні її частка становила менше 2%.

Власники індійських НПЗ купують російську нафту за базисом постачання, а продавець організовує доставку й страхування. The Times of India зазначає, що цей аспект став ще важливішим після запровадження стелі цін на російську нафту, «що зробило доставку чи страхування важкодоступними».

«Це, а також роздроблені закупівлі нафтопереробних заводів, особливо держпідприємств, які є найбільшими покупцями, - те, чим користуються продавці російської нафти. Вони стягують $11-19 за барель фрахту з портів Балтійського чи Чорного морів, що майже вдвічі перевищує норму, а нафту продають за ціною на $1-2 нижче за граничну»,- сказало виданню неназване джерело, яке брало участь у торгах.

Співрозмовник переконаний, що індійські покупці «можуть незабаром втратити знижку», якщо ціни на нафту продовжать знижуватися і скоротять розрив із стелею.

«Три маловідомі агенції домінують у пропозиціях щодо доставки й страхування, що подаються росією для поставок до Індії. Вони пов'язані з глобальними компаніями. У результаті вони можуть легко зіграти на тендерах і наблизити собівартість російської нафти до ціни еталона - зараз вона становить $75-76», - пояснив співрозмовник The Times of India.

Він вважає єдиним способом захистити інтереси Індії проведення «колективних переговорів», особливо державних нафтопереробних заводів.

«Китай затоплений російською нафтою і не може споживати більше, оскільки його економіка не зростає. Індія залишається єдиним великим покупцем, де споживання зростає швидкими темпами на 5-6% за рік. Це має бути стимулом для термінових угод», - сказало джерело.

На тлі антиросійських санкцій Індія разом із Китаєм також стали основними покупцями російського вугілля, нафти та газу. В Indian Oil говорили, що Індія збільшить частку імпорту російської нафти до 30% до 2024 року. За даними компанії Kpler, у травні росія забезпечила майже половину нафти, що поставляється в Індію. У червні обсяг імпорту російської нафти в Індію також досяг рекордних показників.