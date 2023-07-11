Нафта дорожчає на тлі скорочень ОПЕК+ та послабленні долара

Ціни на нафту зросли у вівторок, відігравши частину втрат попередньої сесії, оскільки трейдери зосередили увагу на скороченні постачання найбільшими у світі експортерами нафти, Саудівською Аравією та Росією, а також на послабленні долара.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 01:53 за Грінвічем зросли на 23 центи, або 0,3%, до 77,92 долара за барель, а американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 32 центи, або 0,4%, до 73 31 долара.

Ціни знизилися на 1% у понеділок на більш високих очікуваннях подальшого підвищення процентних ставок у США, а також на тому, що інвестори зафіксували прибуток після підвищення на 4,5% минулого тижня.

Скорочення постачання найбільшими світовими експортерами нафти, Саудівською Аравією та Росією, намічене на серпень, допомогло підняти базові ціни, які також отримали підтримку, оскільки долар США впав до двомісячного мінімуму. Більш слабкий долар робить нафту дешевшою для власників інших валют і часто підвищує попит на нафту.

"Нафта знайшла дно, і єдине, що може його зламати, - це якщо інфляція в США буде дуже високою, і ФРС буде змушена втягнути цю економіку в рецесію", - сказав Едвард Мойя, аналітик OANDA.

У той час як представники центрального банку заявили, що Федеральній резервній системі США, ймовірно, буде потрібно подальше підвищення процентних ставок, щоб знизити інфляцію, ринки заспокоїлися через те, що чиновники також вважають, що поточний цикл посилення грошово-кредитної політики наближається до кінця .

За словами Мої, торговці енергоносіями також очікують, що Китай зробить більше для відновлення своєї економіки.

За його словами, будь-які слабкі економічні прогнози банків США на початку сезону звітності можуть чинити тиск на ціни.

Минулого тижня Саудівська Аравія заявила, що продовжить скорочення на 1 мільйон барелів на добу щонайменше до серпня, а Росія заявила, що скоротить експорт нафти наступного місяця на 500 000 барелів на добу.

Трейдери також чекають на дані щодо запасів сирої нафти в США, які будуть опубліковані пізніше у вівторок, від галузевої групи American Petroleum Institute. Аналітики очікують зростання на 200 000 барелів.

Інвестори також очікували на публікацію даних про індекс споживчих цін у США, ключового звіту з інфляції та економічних звітів з Китаю, щоб оцінити перспективи попиту.