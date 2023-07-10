Гуртовий ринок пального адаптувався до нових цінових реалій

Протягом першого липневого тижня вартість гуртових партій бензину А-95 та дизельного пального зросла ще на 2,5 грн/л - до 43 грн/л та 40 грн/л, відповідно. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

У п'ятницю, 7 липня, бензин А-95 торгувався у межах широченного цінового коридору - 40-46 грн/л, що на 3,5-4 грн/л вище, ніж минулого тижня.

Найнижчі ціни на «п'ятірку» озвучували в південному й західному регіонах країни - 40-45 грн/л, дорожче продавали А-95 у північному й центральному регіонах - за 41-46 грн/л. Ціна «двійки» в гурті за цей же період зросла на 2 грн/л - до 40,25 грн/л.

Ціна бензину А-95 за тиждень на західному та південному кордоні зросла на 3 грн/л - до 40 грн/л та 42 грн/л, відповідно.

Гуртові партії дизпального у п'ятницю пропонували на ринок у межах не менш вражаючого діапазону - 38-44 грн/л, що на 3-4 грн/л більше порівняно з 30 червня.

Мінімальні пропозиції ДП були в південному регіоні, де ресурс можна було придбати в межах 38-41 грн/л, а за тиждень середня ціна тут зросла на 2,5 грн/л - до 39 грн/л.

У західному регіоні ДП можна було придбати за 38,5-42 грн/л, середня ціна тут також збільшилася на 2,5 грн/л - до 40 грн/л.

У північних і центральних регіонах цінники на ДП приросли на 2,25-2,5 грн/л (39,5-44 грн/л), і в середньому дизпальне в цих областях коштувало 40,25 грн/л.

А от на сході вартість дизпального порівняно з минулим тижнем підвищилася на 1,75 грн/л, в середньому тут ДП коштувало 40,5 грн/л.

На західному кордоні ціна ДП за тиждень зросла на 2,75 грн/л - до 38,25 грн/л. А на південних пропускних пунктах ціна ДП додала 3 грн/л і тримається на рівні 38 грн/л.

Раніше повідомляли, що в понеділок, 3 липня, ціни в гурті суттєво підвищилися, це було спричинено поверненням довоєнного оподаткування паливного ринку. Проте надалі особливих стрибків не спостерігали, а деякі з найбільш емоційно нестійких операторів навіть знижували ціни після підвищення напередодні.

За період зростання, що розпочалося 19 червня, оптові ціни на бензин додали 9 грн/л, дизпальне - 7 грн/л.

«Початок тижня ще був більш-менш жвавий з боку покупців, телефонували, контрактувались. Проте під кінець все трохи заспокоїлось. Треба певний час, щоб клієнти звикли до нових прайсів. До того ж, більшість операторів і споживачів затоварились «по самі вуха» ресурсом, скоріш попит на пальне декілька тижнів буде на мінімальному рівні», - каже співрозмовник enkorr.