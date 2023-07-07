За тиждень середня ціна на автогаз зросла на 1,43 грн/л

Упродовж тижня, із 30 червня по 7 липня, автогаз у середньому по країні здорожчав на 1,43 грн/л – до 23,36 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Цього тижня автогаз здорожчав у всіх без винятку мережах АЗС. Найбільше ціна піднялася – на 2,50 грн/л – на автозаправних станціях мережі Neftek, де автогаз тепер коштує 24,99 грн/л. Найменше – 60 копійок на літрі – автомобільний газ додав на АЗС Prime, де літр цього виду пального наразі продається за 21,50 грн/л.

На станціях SOCAR, ОККО й WOG автогаз додав 2,12 грн/л, 1,80 грн/л і 1,84 грн/л – до 24,61 грн/л, 24,49 грн/л і 24,46 грн/л відповідно.

На АЗК KLO автогаз здорожчав на 1,50 грн/л – до 23,44 грн/л, у мережах U.GO і UPG – на 1,19 грн/л і 1,54 грн/л, до 22,79 грн/л і 23,70 грн/л відповідно.

Решта мереж підняли ціни на автогаз на 0,70-2,24 грн/л, до 21,55-23,99 грн/л (див. табл.).

Як відомо, ціни на пальне почали зростати з 1 липня, після повернення оподаткування пального, яке діяло до повномасштабної війни.

Як зазначив на своїй сторінці у Facebook директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, після повернення ПДВ і довоєнних ставок акцизів, скраплений газ відіграє тільки підвищення ПДВ (акциз без змін) до 3 грн/л.

На його погляд, першу хвилю здорожчання пального зумовлено саме ПДВ, оскільки його сплачують під час продажу.

«Дизель і автогаз, – зазначив експерт, – здебільшого покажуть свою нову вартість на кінець цього тижня. Підбивати остаточні підсумки будемо наприкінці місяця».

Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС із 30 червня по 7 липня, грн/л