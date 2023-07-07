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За тиждень середня ціна на автогаз зросла на 1,43 грн/л
14:14 07.07.2023 |
Упродовж тижня, із 30 червня по 7 липня, автогаз у середньому по країні здорожчав на 1,43 грн/л – до 23,36 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Цього тижня автогаз здорожчав у всіх без винятку мережах АЗС. Найбільше ціна піднялася – на 2,50 грн/л – на автозаправних станціях мережі Neftek, де автогаз тепер коштує 24,99 грн/л. Найменше – 60 копійок на літрі – автомобільний газ додав на АЗС Prime, де літр цього виду пального наразі продається за 21,50 грн/л.
На станціях SOCAR, ОККО й WOG автогаз додав 2,12 грн/л, 1,80 грн/л і 1,84 грн/л – до 24,61 грн/л, 24,49 грн/л і 24,46 грн/л відповідно.
На АЗК KLO автогаз здорожчав на 1,50 грн/л – до 23,44 грн/л, у мережах U.GO і UPG – на 1,19 грн/л і 1,54 грн/л, до 22,79 грн/л і 23,70 грн/л відповідно.
Решта мереж підняли ціни на автогаз на 0,70-2,24 грн/л, до 21,55-23,99 грн/л (див. табл.).
Як відомо, ціни на пальне почали зростати з 1 липня, після повернення оподаткування пального, яке діяло до повномасштабної війни.
Як зазначив на своїй сторінці у Facebook директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, після повернення ПДВ і довоєнних ставок акцизів, скраплений газ відіграє тільки підвищення ПДВ (акциз без змін) до 3 грн/л.
На його погляд, першу хвилю здорожчання пального зумовлено саме ПДВ, оскільки його сплачують під час продажу.
«Дизель і автогаз, – зазначив експерт, – здебільшого покажуть свою нову вартість на кінець цього тижня. Підбивати остаточні підсумки будемо наприкінці місяця».
Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС із 30 червня по 7 липня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
07.07.23
|
Зм.
|
Neftek
|
24,99
|
2,50
|
SOCAR
|
24,61
|
2,12
|
ОККО
|
24,49
|
1,80
|
WOG
|
24,46
|
1,84
|
Rodnik
|
23,99
|
2,24
|
Ovis
|
23,99
|
2,00
|
Shell
|
23,82
|
1,83
|
UPG
|
23,70
|
1,54
|
KLO
|
23,44
|
1,50
|
Катрал
|
23,37
|
2,00
|
AMIC
|
23,31
|
1,26
|
BVS
|
23,19
|
0,70
|
Автотранс
|
23,18
|
0,70
|
ZOG
|
23,00
|
1,50
|
Mango
|
22,99
|
1,47
|
Кворум
|
22,98
|
1,70
|
Luxwen
|
22,89
|
1,90
|
Авіас
|
22,88
|
1,37
|
U.GO
|
22,79
|
1,19
|
RLS
|
22,70
|
0,80
|
Укрнафта
|
22,60
|
1,11
|
БРСМ-Нафта
|
22,52
|
1,42
|
VostokGaz
|
22,49
|
1,60
|
Chipo
|
22,38
|
1,13
|
Рур груп
|
22,30
|
0,80
|
VST
|
21,64
|
0,84
|
Олас
|
21,55
|
1,00
|
Авантаж 7
|
21,55
|
1,40
|
Prime
|
21,50
|
0,60
|
Середня ціна в Україні
|
23,36
|
1,43
|
|
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