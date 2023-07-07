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АНАЛІТИКА

За тиждень середня ціна на автогаз зросла на 1,43 грн/л

 

Упродовж тижня, із 30 червня по 7 липня, автогаз у середньому по країні здорожчав на 1,43 грн/л – до 23,36 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Цього тижня автогаз здорожчав у всіх без винятку мережах АЗС. Найбільше ціна піднялася – на 2,50 грн/л – на автозаправних станціях мережі Neftek, де автогаз тепер коштує 24,99 грн/л. Найменше – 60 копійок на літрі – автомобільний газ додав на АЗС Prime, де літр цього виду пального наразі продається за 21,50 грн/л.

На станціях SOCAR, ОККО й WOG автогаз додав 2,12 грн/л, 1,80 грн/л і 1,84 грн/л – до 24,61 грн/л, 24,49 грн/л і 24,46 грн/л відповідно.

На АЗК KLO автогаз здорожчав на 1,50 грн/л – до 23,44 грн/л, у мережах U.GO і UPG – на 1,19 грн/л і 1,54 грн/л, до 22,79 грн/л і 23,70 грн/л відповідно.

Решта мереж підняли ціни на автогаз на 0,70-2,24 грн/л, до 21,55-23,99 грн/л (див. табл.).  

Як відомо, ціни на пальне почали зростати з 1 липня, після повернення оподаткування пального, яке діяло до повномасштабної війни.

Як зазначив на своїй сторінці у Facebook директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, після повернення ПДВ і довоєнних ставок акцизів, скраплений газ відіграє тільки підвищення ПДВ (акциз без змін) до 3 грн/л.

На його погляд, першу хвилю здорожчання пального зумовлено саме ПДВ, оскільки його сплачують під час продажу.

«Дизель і автогаз, – зазначив експерт, – здебільшого покажуть свою нову вартість на кінець цього тижня. Підбивати остаточні підсумки будемо наприкінці місяця».

Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС із 30 червня по 7 липня, грн/л

Компанія

LPG

07.07.23

Зм.

Neftek

24,99

2,50

SOCAR

24,61

2,12

ОККО

24,49

1,80

WOG

24,46

1,84

Rodnik

23,99

2,24

Ovis

23,99

2,00

Shell

23,82

1,83

UPG

23,70

1,54

KLO

23,44

1,50

Катрал

23,37

2,00

AMIC

23,31

1,26

BVS

23,19

0,70

Автотранс

23,18

0,70

ZOG

23,00

1,50

Mango

22,99

1,47

Кворум

22,98

1,70

Luxwen

22,89

1,90

Авіас

22,88

1,37

U.GO

22,79

1,19

RLS

22,70

0,80

Укрнафта

22,60

1,11

БРСМ-Нафта

22,52

1,42

VostokGaz

22,49

1,60

Chipo

22,38

1,13

Рур груп

22,30

0,80

VST

21,64

0,84

Олас

21,55

1,00

Авантаж 7

21,55

1,40

Prime

21,50

0,60

Середня ціна в Україні

23,36

1,43
За матеріалами: EnKorr
 

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