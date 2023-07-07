Пальне на АЗС за тиждень здорожчало на 2-5 грн/л

У період із 30 червня по 7 липня середня ціна по країні на бензин А-95 зросла на 3 грн/л і склала 47,89 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 2,77 грн/л — до 49,96 грн/л, а дизельне пальне – на 3,44 грн/л, до 46,84 грн/л.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на ОККО і WOG бензини марки А-95 й А-95-преміум здорожчали на 3 і 2 грн/л, до 49,99 і 51,99 грн/л відповідно. Дизельне пальне у цих мережах додало 5 грн/л, до 49,99 грн/л.

На станціях «Укрнафти» бензини й ДП здорожчали на 4,91 грн/л: бензин А-95 – до 45,90 грн/л, бензин А-95+ – до 47,90 грн/л, дизпальне – до 44,90 грн/л. SOCAR підняв вартість звичайної «п’ятірки» і дизпального на 4 грн/л, А-95+ — на 5 грн/л.

UPG підняла ціни на всі види пального на 4,1-5 грн/л, KLO — на 2,8-4,9 грн/л.

Відкоригували ціни на пальне у бік збільшення майже всі роздрібні мережі, за винятком станцій групи «Приват» (див. табл.)

Зміна роздрібних цін на бензини й дизельне пальне на АЗС з 30 червня по 7 липня, грн/л

Компанія А-95 А-95+ ДП Ціна Зм. Ціна Зм. Ціна Зм. ОККО 49,99 3,00 51,99 2,00 49,99 5,00 WOG 49,99 3,00 51,99 2,00 49,99 5,00 Авіас 46,00 0,00 46,50 0,00 46,00 0,00 Укрнафта 45,90 4,91 47,90 4,91 44,90 4,91 UPG 48,50 4,60 51,90 5,00 46,00 4,10 AMIC 48,74 3,13 49,66 3,10 47,96 3,91 Shell 49,71 3,00 53,20 2,80 49,79 4,99 SOCAR 50,99 4,00 54,99 5,00 48,99 4,00 БРСМ-Нафта 45,60 4,01 43,70 3,53 KLO 48,79 3,00 50,79 2,80 46,79 4,90 U.GO 47,80 3,13 49,95 2,40 45,77 2,17 Автотранс 48,98 4,00 46,98 4,00 BVS 48,99 4,00 50,99 4,00 46,99 4,00 Chipo 47,77 3,95 45,25 3,43 Авантаж 7 44,15 3,65 43,05 3,55 Prime 47,00 2,00 46,00 2,50 Укр-Петроль 45,80 2,00 42,80 0,00 Рур груп 48,99 5,00 47,49 6,00 Mango 46,74 5,50 45,66 5,00 Ovis 46,50 3,60 48,80 2,00 44,99 3,00 VST 46,70 0,80 43,30 1,40 ZOG 47,00 4,00 47,00 5,00 Олас 46,20 3,30 43,90 3,40 VostokGaz 44,39 3,50 44,39 3,50 RLS 44,00 0,00 45,00 0,00 42,00 0,00 Кворум 46,48 1,50 45,48 3,50 ZOG 47,00 4,00 47,00 5,00 Катрал 47,99 4,00 45,99 4,00 Neftek 49,99 4,00 51,99 3,00 48,99 5,00 Середня ціна в Україні 47,89 3,00 49,96 2,77 46,84 3,44

Нагадаємо, ціни на пальне почали зростати з 1 липня, після повернення оподаткування пального, яке діяло до повномасштабної війни.

Як зазначав на своїй сторінці у Facebook директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, після повернення ПДВ і довоєнних ставок акцизів, податкова складова у вартості бензину збільшилась на 11 грн/л (приблизно 3,5 грн це акциз, решта – ПДВ), дизпального – приблизно — на 7,5 грн/л, з яких акциз 1,3 грн/л, а скраплений газ відіграє тільки підвищення ПДВ (акциз без змін) до 3 грн/л.