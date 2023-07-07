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Пальне на АЗС за тиждень здорожчало на 2-5 грн/л
13:27 07.07.2023 |
У період із 30 червня по 7 липня середня ціна по країні на бензин А-95 зросла на 3 грн/л і склала 47,89 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 2,77 грн/л — до 49,96 грн/л, а дизельне пальне – на 3,44 грн/л, до 46,84 грн/л.
Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Зокрема на ОККО і WOG бензини марки А-95 й А-95-преміум здорожчали на 3 і 2 грн/л, до 49,99 і 51,99 грн/л відповідно. Дизельне пальне у цих мережах додало 5 грн/л, до 49,99 грн/л.
На станціях «Укрнафти» бензини й ДП здорожчали на 4,91 грн/л: бензин А-95 – до 45,90 грн/л, бензин А-95+ – до 47,90 грн/л, дизпальне – до 44,90 грн/л. SOCAR підняв вартість звичайної «п’ятірки» і дизпального на 4 грн/л, А-95+ — на 5 грн/л.
UPG підняла ціни на всі види пального на 4,1-5 грн/л, KLO — на 2,8-4,9 грн/л.
Відкоригували ціни на пальне у бік збільшення майже всі роздрібні мережі, за винятком станцій групи «Приват» (див. табл.)
Зміна роздрібних цін на бензини й дизельне пальне на АЗС з 30 червня по 7 липня, грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
49,99
|
3,00
|
51,99
|
2,00
|
49,99
|
5,00
|
WOG
|
49,99
|
3,00
|
51,99
|
2,00
|
49,99
|
5,00
|
Авіас
|
46,00
|
0,00
|
46,50
|
0,00
|
46,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
45,90
|
4,91
|
47,90
|
4,91
|
44,90
|
4,91
|
UPG
|
48,50
|
4,60
|
51,90
|
5,00
|
46,00
|
4,10
|
AMIC
|
48,74
|
3,13
|
49,66
|
3,10
|
47,96
|
3,91
|
Shell
|
49,71
|
3,00
|
53,20
|
2,80
|
49,79
|
4,99
|
SOCAR
|
50,99
|
4,00
|
54,99
|
5,00
|
48,99
|
4,00
|
БРСМ-Нафта
|
45,60
|
4,01
|
43,70
|
3,53
|
KLO
|
48,79
|
3,00
|
50,79
|
2,80
|
46,79
|
4,90
|
U.GO
|
47,80
|
3,13
|
49,95
|
2,40
|
45,77
|
2,17
|
Автотранс
|
48,98
|
4,00
|
46,98
|
4,00
|
BVS
|
48,99
|
4,00
|
50,99
|
4,00
|
46,99
|
4,00
|
Chipo
|
47,77
|
3,95
|
45,25
|
3,43
|
Авантаж 7
|
44,15
|
3,65
|
43,05
|
3,55
|
Prime
|
47,00
|
2,00
|
46,00
|
2,50
|
Укр-Петроль
|
45,80
|
2,00
|
42,80
|
0,00
|
Рур груп
|
48,99
|
5,00
|
47,49
|
6,00
|
Mango
|
46,74
|
5,50
|
45,66
|
5,00
|
Ovis
|
46,50
|
3,60
|
48,80
|
2,00
|
44,99
|
3,00
|
VST
|
46,70
|
0,80
|
43,30
|
1,40
|
ZOG
|
47,00
|
4,00
|
47,00
|
5,00
|
Олас
|
46,20
|
3,30
|
43,90
|
3,40
|
VostokGaz
|
44,39
|
3,50
|
44,39
|
3,50
|
RLS
|
44,00
|
0,00
|
45,00
|
0,00
|
42,00
|
0,00
|
Кворум
|
46,48
|
1,50
|
45,48
|
3,50
|
ZOG
|
47,00
|
4,00
|
47,00
|
5,00
|
Катрал
|
47,99
|
4,00
|
45,99
|
4,00
|
Neftek
|
49,99
|
4,00
|
51,99
|
3,00
|
48,99
|
5,00
|
Середня ціна в Україні
|
47,89
|
3,00
|
49,96
|
2,77
|
46,84
|
3,44
Нагадаємо, ціни на пальне почали зростати з 1 липня, після повернення оподаткування пального, яке діяло до повномасштабної війни.
Як зазначав на своїй сторінці у Facebook директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, після повернення ПДВ і довоєнних ставок акцизів, податкова складова у вартості бензину збільшилась на 11 грн/л (приблизно 3,5 грн це акциз, решта – ПДВ), дизпального – приблизно — на 7,5 грн/л, з яких акциз 1,3 грн/л, а скраплений газ відіграє тільки підвищення ПДВ (акциз без змін) до 3 грн/л.
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