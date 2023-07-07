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АНАЛІТИКА

Пальне на АЗС за тиждень здорожчало на 2-5 грн/л

 

У період із 30 червня по 7 липня середня ціна по країні на бензин А-95 зросла на 3 грн/л і склала 47,89 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 2,77 грн/л — до 49,96 грн/л, а дизельне пальне – на 3,44 грн/л, до 46,84 грн/л.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на ОККО і WOG бензини марки А-95 й А-95-преміум здорожчали на 3 і 2 грн/л, до 49,99 і 51,99 грн/л відповідно. Дизельне пальне у цих мережах додало 5 грн/л, до 49,99 грн/л.

На станціях «Укрнафти» бензини й ДП здорожчали на 4,91 грн/л: бензин А-95 – до 45,90 грн/л, бензин А-95+ – до 47,90 грн/л, дизпальне – до 44,90 грн/л. SOCAR підняв вартість звичайної «п’ятірки» і дизпального на 4 грн/л, А-95+ — на 5 грн/л.

UPG підняла ціни на всі види пального на 4,1-5 грн/л,  KLO — на 2,8-4,9 грн/л.

Відкоригували ціни на пальне у бік збільшення майже всі роздрібні мережі, за винятком станцій групи «Приват» (див. табл.)

Зміна роздрібних цін на бензини й дизельне пальне на АЗС з 30 червня по 7 липня, грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

49,99

3,00

51,99

2,00

49,99

5,00

WOG

49,99

3,00

51,99

2,00

49,99

5,00

Авіас

46,00

0,00

46,50

0,00

46,00

0,00

Укрнафта

45,90

4,91

47,90

4,91

44,90

4,91

UPG

48,50

4,60

51,90

5,00

46,00

4,10

AMIC

48,74

3,13

49,66

3,10

47,96

3,91

Shell

49,71

3,00

53,20

2,80

49,79

4,99

SOCAR

50,99

4,00

54,99

5,00

48,99

4,00

БРСМ-Нафта

    

45,60

4,01

43,70

3,53

KLO

48,79

3,00

50,79

2,80

46,79

4,90

U.GO

47,80

3,13

49,95

2,40

45,77

2,17

Автотранс

48,98

4,00

    

46,98

4,00

BVS

48,99

4,00

50,99

4,00

46,99

4,00

Chipo

47,77

3,95

    

45,25

3,43

Авантаж 7

44,15

3,65

    

43,05

3,55

Prime

47,00

2,00

    

46,00

2,50

Укр-Петроль

45,80

2,00

    

42,80

0,00

Рур груп

48,99

5,00

    

47,49

6,00

Mango

46,74

5,50

    

45,66

5,00

Ovis

46,50

3,60

48,80

2,00

44,99

3,00

VST

46,70

0,80

    

43,30

1,40

ZOG

47,00

4,00

    

47,00

5,00

Олас

46,20

3,30

    

43,90

3,40

VostokGaz

44,39

3,50

    

44,39

3,50

RLS

44,00

0,00

45,00

0,00

42,00

0,00

Кворум

46,48

1,50

    

45,48

3,50

ZOG

47,00

4,00

    

47,00

5,00

Катрал

47,99

4,00

    

45,99

4,00

Neftek

49,99

4,00

51,99

3,00

48,99

5,00

Середня ціна в Україні

47,89

3,00

49,96

2,77

46,84

3,44

Нагадаємо, ціни на пальне почали зростати з 1 липня, після повернення оподаткування пального, яке діяло до повномасштабної війни.

Як зазначав на своїй сторінці у Facebook директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, після повернення ПДВ і довоєнних ставок акцизів, податкова складова у вартості бензину збільшилась на 11 грн/л (приблизно 3,5 грн це акциз, решта – ПДВ), дизпального – приблизно — на 7,5 грн/л, з яких акциз 1,3 грн/л, а скраплений газ відіграє тільки підвищення ПДВ (акциз без змін) до 3 грн/л. 
За матеріалами: EnKorr
 

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