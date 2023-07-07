Нафта на шляху до зростання другий тижень поспіль завдяки сталому попиту

Ціни на нафту трохи зросли в п'ятницю і були на шляху до свого другого щотижневого зростання поспіль, оскільки стійкий попит призвів до більшого, ніж очікувалося, падіння запасів нафти в США, компенсуючи побоювання щодо високих процентних ставок у США.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 03:04 за Грінвічем зросли на 20 центів, або 0,3%, до 76,72 долара за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 19 центів, також на 0,3 %, до 71,99 доларів за барель.

Обидва елалони мають вирости приблизно на 2% другий тиждень поспіль.

"Перспективи попиту на нафту починають виглядати краще, оскільки ми входимо до піку літніх поїздок до США, а саудівці змогли підняти ціни відваннаження до Європи та Азії", - сказав Едвард Мойя, аналітик OANDA.

Запаси сирої нафти в США впали більше ніж очікувалося, через високий попит на нафтопереробку, тоді як запаси бензину значно скоротилися після збільшення кількості автомобілів минулого тижня, повідомило в четвер Управління енергетичної інформації.

Це сталося після того, як провідні експортери нафти Саудівська Аравія та Росія оголосили про новий раунд скорочення видобутку на серпень. Загальне скорочення нині становить понад п'ять мільйонів барелів на добу (барелів на добу), що відповідає 5% світового видобутку нафти.

Проте зростання цін на нафту було обмежено посиленням очікувань того, що центральний банк США, ймовірно, підвищить процентні ставки на своєму засіданні 25-26 липня після збереження ставок на рівні 5-5,25% у червні.

Число американців, які подали нові заявки на допомогу з безробіття, помірно збільшилося минулого тижня, тоді як кількість робочих місць у приватному секторі зросла в червні, як показали дані у четвер, що підвищило ймовірність підвищення ставки Федеральної резервної системи цього місяця.

ОПЕК, ймовірно, збереже оптимістичний погляд на зростання попиту на нафту наступного року, коли вона опублікує свій перший прогноз наприкінці цього місяця, прогнозуючи уповільнення порівняно з цим роком, але все ж таки зростання вище середнього, повідомили джерела, близькі до ОПЕК.

Більш високі відсоткові ставки збільшують вартість запозичень для підприємств та споживачів, що може сповільнити економічне зростання та скоротити попит на нафту. Інвестори шукатимуть сигнали про динаміку ставок у даних щодо інфляції у США та Китаї наступного тижня.

"Нафта досягла мінімуму цього тижня, і схоже, що вона може піднятися вище, поки не вийдуть з-під контролю глобальна рецесія", - сказав Мойя.