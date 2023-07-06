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АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до помірного зростання, Brent близько $76,9 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок почали помірно зростати вдень у четвер, оскільки увага учасників ринку переключилася на зниження запасів у США.

Вересневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:05 EET подорожчали на $0,24 (0,31%) - до $76,89 за барель.

Котирування ф'ючерсів на WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу зросли на $0,32 (0,45%) - до $72,11 за барель.

Напередодні Brent подорожчала на 0,5%, WTI - на 2,9%.

Як показали дані Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США впали на 4,38 млн барелів за підсумками минулого тижня.

Офіційний звіт міністерства енергетики буде оприлюднено в четвер о 18:00 за київським часом, на день пізніше, ніж зазвичай, у зв'язку з тим, що вівторок у Штатах був неробочим днем. Експерти, яких опитали в Trading Economics, у середньому прогнозують зниження запасів нафти приблизно на мільйон барелів.

"Найімовірніше, баланс на ринку нафти стане жорсткішим, як і фінансові умови, - сказав аналітик брокерської компанії PVM Тамаш Варга. - Стійкі побоювання рецесії, ймовірно, ускладнять, але не допоможуть запобігти підйому цін на нафту".

Також трейдери очікують оновлених відпускних цін на нафту від саудівської держкорпорації Saudi Aramco.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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