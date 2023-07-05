Члени ОПЕК+ закликали інші країни приєднатися до альянсу

Виробники ОПЕК+ закликали інші країни долучитися до альянсу. Міністр гірничорудної промисловості та вуглеводнів Екваторіальної Гвінеї Антоніо Ондо зазначив, що збільшення числа учасників ОПЕК+ додасть ринку прозорості та передбачуваності.

«Ми маємо подумати про майбутнє організації та про майбутнє галузі. Я маю враховувати питання інвестицій у галузь, які знижуються. Потрібна ширша дискусія», - сказав міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов під час семінару ОПЕК.

Він також додав, що максимальні інвестиції в сектор становили $900 млрд на рік, а 2021 року - лише $300 млрд.

У свою чергу, міністр енергетики ОАЕ Сухейль аль-Мазруї звернув увагу, що попит на вуглеводні збільшується і до плато попиту ще далеко. За його словами, попит на нафту зростає, а інвестицій не вистачає. Згідно з травневою доповіддю ОПЕК, у 2022 році інвестиції зросли на 20% і склали $431 млрд.

У картель ОПЕК+ входять десять країн: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзія, Мексика, Оман, росія, Судан, Південний Судан. росія - неформальний лідер об'єднання, на її частку припадає 14% світового нафтовидобутку.

5 жовтня 2022 року країни ОПЕК+ домовилися скоротити цільовий рівень видобутку нафти на 2 млн. барелів на добу з листопада 2022 року до кінця 2023 року в рамках Декларації про співпрацю. 4 червня віце-прем'єр рф олександр новак повідомив, що росія продовжить добровільне скорочення видобутку нафти на 500 тис. б/д до кінця грудня 2024 року, воно вважатиметься від квоти наступного року.