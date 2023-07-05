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АНАЛІТИКА

Нафта Brent сповільнила зниження, торгується на рівні $76,05 за барель

 

Ціна нафти марки Brent сповільнила зниження вдень у середу.

Вартість вересневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:18 EET середу знизилася на 20 центів (0,26%), до $76,05 за барель. Напередодні контракт подорожчав на $1,6 (2,1%) до $76,25 за барель.

Серпневі ф'ючерси на WTI зросли в ціні до цього часу на $1,38 (1,98%) порівняно з рівнем на закриття сесії в понеділок, до $71,17 за барель. Основні торги на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) напередодні не проводилися через вихідний у США (День Нзалежності).

Увага трейдерів у середу спрямована на виступ міністра енергетики Саудівської Аравії принца Абдулазіза бен Сальмана у Відні. Принц взяв участь у 8-му міжнародному семінарі ОПЕК на тему "На шляху до сталого та інклюзивного енергетичного переходу".

У понеділок Саудівська Аравія повідомила про продовження добровільного скорочення видобутку нафти в обсязі мільйон барелів на добу (б/д) на серпень. Саудівський міністр, оголошуючи про це, пообіцяв "зробити все необхідне" для стабілізації нафтового ринку.

Тим часом аналітики Morgan Stanley погіршили прогноз ціни Brent на четвертий квартал 2023 року до $70 з $75 за барель.

"Ми прогнозуємо збереження слабкості на нафтовому ринку мірою того, як ринок почне фокусуватися на першому півріччі 2024 року, коли очікується перевищення пропозиції над попитом", - зазначили аналітики банку Мартін Ратс і Шарлотта Фіркінс.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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