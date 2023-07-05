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АНАЛІТИКА

Мережі продовжують піднімати ціни на пальне

 

Мережі АЗС продовжують піднімати ціни після повернення оподаткування реалізації пального, яке діяло до широкомасштабної війни. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Сьогодні, 5 липня, вартість бензину марки А-95 зросла на 2 грн/л на станціях «Автотранс», BVS, VostokGaz, «Укр-Петроль» і Mango — до 48,98 грн/л, 48,99 грн/л, 45,89 грн/л, 45,80 грн/л і 46,74 грн/л відповідно.

ОККО і WOG підвищили ціну на дизпальне на 1 грн/л, до 49,99 грн/л. Дизпальне на станціях «Автотранс», BVS і VostokGaz додало 2 грн/л.

Також ціни зросли у мережах UPG, AMIC, Ovis, ZOG та інших (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини й дизельне пальне на АЗС з 4 по 5 липня, грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

49,99

0,00

51,99

0,00

49,99

1,00

WOG

49,99

0,00

51,99

0,00

49,99

1,00

Авіас

46,00

0,00

46,50

0,00

46,00

0,00

Укрнафта

45,90

0,00

47,90

0,00

44,90

0,00

UPG

48,50

0,60

51,90

0,00

46,00

0,50

AMIC

48,32

0,38

49,99

0,50

47,96

1,00

Shell

49,51

0,00

53,20

0,00

48,89

1,20

SOCAR

50,99

0,00

54,99

0,00

48,99

0,00

БРСМ-Нафта

    

45,28

0,58

43,38

0,44

KLO

48,79

0,00

50,79

0,00

45,79

0,00

U.GO

47,63

0,24

49,75

0,20

45,77

0,83

Автотранс

48,98

2,00

    

46,98

2,00

BVS

48,99

2,00

50,99

2,00

46,99

2,00

Chipo

47,77

0,00

    

44,75

0,00

Авантаж 7

44,15

0,00

    

43,05

0,00

Prime

45,50

0,50

    

45,00

1,50

Укр-Петроль

45,80

2,00

    

42,80

0,00

Рур груп

45,99

0,00

    

43,49

0,00

Mango

46,74

2,00

    

45,66

1,50

Ovis

46,50

1,60

48,80

0,00

44,99

1,00

VST

46,70

0,00

    

43,30

0,40

ZOG

47,00

1,00

    

47,00

1,00

Олас

46,20

0,30

    

43,90

0,40

VostokGaz

45,89

2,00

    

45,89

2,00

RLS

44,00

0,00

45,00

0,00

42,00

0,00

Кворум

45,48

0,50

    

44,48

0,50

ZOG

47,00

1,00

    

47,00

1,00

Катрал

47,99

1,00

    

45,99

1,00

Neftek

49,49

-2,00

52,99

-2,00

46,99

-2,00

Середня ціна в Україні

47,80

0,33

49,93

0,09

46,72

0,57

Нагадаємо, з 1 липня повернувся податок на додану вартість (ПДВ) на пальне обсягом 20%, який діяв до повномасштабного вторгнення, а з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%. Окрім цього, почали діяти колишні ставки акцизів, зокрема на бензин — 213,5€/1000 літрів, на ДП — 139,5€/1000 літрів.
За матеріалами: EnKorr
 

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