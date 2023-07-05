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Мережі продовжують піднімати ціни на пальне
14:18 05.07.2023 |
Мережі АЗС продовжують піднімати ціни після повернення оподаткування реалізації пального, яке діяло до широкомасштабної війни. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Сьогодні, 5 липня, вартість бензину марки А-95 зросла на 2 грн/л на станціях «Автотранс», BVS, VostokGaz, «Укр-Петроль» і Mango — до 48,98 грн/л, 48,99 грн/л, 45,89 грн/л, 45,80 грн/л і 46,74 грн/л відповідно.
ОККО і WOG підвищили ціну на дизпальне на 1 грн/л, до 49,99 грн/л. Дизпальне на станціях «Автотранс», BVS і VostokGaz додало 2 грн/л.
Також ціни зросли у мережах UPG, AMIC, Ovis, ZOG та інших (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на бензини й дизельне пальне на АЗС з 4 по 5 липня, грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
49,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
49,99
|
1,00
|
WOG
|
49,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
49,99
|
1,00
|
Авіас
|
46,00
|
0,00
|
46,50
|
0,00
|
46,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
45,90
|
0,00
|
47,90
|
0,00
|
44,90
|
0,00
|
UPG
|
48,50
|
0,60
|
51,90
|
0,00
|
46,00
|
0,50
|
AMIC
|
48,32
|
0,38
|
49,99
|
0,50
|
47,96
|
1,00
|
Shell
|
49,51
|
0,00
|
53,20
|
0,00
|
48,89
|
1,20
|
SOCAR
|
50,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
45,28
|
0,58
|
43,38
|
0,44
|
KLO
|
48,79
|
0,00
|
50,79
|
0,00
|
45,79
|
0,00
|
U.GO
|
47,63
|
0,24
|
49,75
|
0,20
|
45,77
|
0,83
|
Автотранс
|
48,98
|
2,00
|
46,98
|
2,00
|
BVS
|
48,99
|
2,00
|
50,99
|
2,00
|
46,99
|
2,00
|
Chipo
|
47,77
|
0,00
|
44,75
|
0,00
|
Авантаж 7
|
44,15
|
0,00
|
43,05
|
0,00
|
Prime
|
45,50
|
0,50
|
45,00
|
1,50
|
Укр-Петроль
|
45,80
|
2,00
|
42,80
|
0,00
|
Рур груп
|
45,99
|
0,00
|
43,49
|
0,00
|
Mango
|
46,74
|
2,00
|
45,66
|
1,50
|
Ovis
|
46,50
|
1,60
|
48,80
|
0,00
|
44,99
|
1,00
|
VST
|
46,70
|
0,00
|
43,30
|
0,40
|
ZOG
|
47,00
|
1,00
|
47,00
|
1,00
|
Олас
|
46,20
|
0,30
|
43,90
|
0,40
|
VostokGaz
|
45,89
|
2,00
|
45,89
|
2,00
|
RLS
|
44,00
|
0,00
|
45,00
|
0,00
|
42,00
|
0,00
|
Кворум
|
45,48
|
0,50
|
44,48
|
0,50
|
ZOG
|
47,00
|
1,00
|
47,00
|
1,00
|
Катрал
|
47,99
|
1,00
|
45,99
|
1,00
|
Neftek
|
49,49
|
-2,00
|
52,99
|
-2,00
|
46,99
|
-2,00
|
Середня ціна в Україні
|
47,80
|
0,33
|
49,93
|
0,09
|
46,72
|
0,57
Нагадаємо, з 1 липня повернувся податок на додану вартість (ПДВ) на пальне обсягом 20%, який діяв до повномасштабного вторгнення, а з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%. Окрім цього, почали діяти колишні ставки акцизів, зокрема на бензин — 213,5€/1000 літрів, на ДП — 139,5€/1000 літрів.
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