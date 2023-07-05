Мережі продовжують піднімати ціни на пальне

Мережі АЗС продовжують піднімати ціни після повернення оподаткування реалізації пального, яке діяло до широкомасштабної війни. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Сьогодні, 5 липня, вартість бензину марки А-95 зросла на 2 грн/л на станціях «Автотранс», BVS, VostokGaz, «Укр-Петроль» і Mango — до 48,98 грн/л, 48,99 грн/л, 45,89 грн/л, 45,80 грн/л і 46,74 грн/л відповідно.

ОККО і WOG підвищили ціну на дизпальне на 1 грн/л, до 49,99 грн/л. Дизпальне на станціях «Автотранс», BVS і VostokGaz додало 2 грн/л.

Також ціни зросли у мережах UPG, AMIC, Ovis, ZOG та інших (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини й дизельне пальне на АЗС з 4 по 5 липня, грн/л

Компанія А-95 А-95+ ДП Ціна Зм. Ціна Зм. Ціна Зм. ОККО 49,99 0,00 51,99 0,00 49,99 1,00 WOG 49,99 0,00 51,99 0,00 49,99 1,00 Авіас 46,00 0,00 46,50 0,00 46,00 0,00 Укрнафта 45,90 0,00 47,90 0,00 44,90 0,00 UPG 48,50 0,60 51,90 0,00 46,00 0,50 AMIC 48,32 0,38 49,99 0,50 47,96 1,00 Shell 49,51 0,00 53,20 0,00 48,89 1,20 SOCAR 50,99 0,00 54,99 0,00 48,99 0,00 БРСМ-Нафта 45,28 0,58 43,38 0,44 KLO 48,79 0,00 50,79 0,00 45,79 0,00 U.GO 47,63 0,24 49,75 0,20 45,77 0,83 Автотранс 48,98 2,00 46,98 2,00 BVS 48,99 2,00 50,99 2,00 46,99 2,00 Chipo 47,77 0,00 44,75 0,00 Авантаж 7 44,15 0,00 43,05 0,00 Prime 45,50 0,50 45,00 1,50 Укр-Петроль 45,80 2,00 42,80 0,00 Рур груп 45,99 0,00 43,49 0,00 Mango 46,74 2,00 45,66 1,50 Ovis 46,50 1,60 48,80 0,00 44,99 1,00 VST 46,70 0,00 43,30 0,40 ZOG 47,00 1,00 47,00 1,00 Олас 46,20 0,30 43,90 0,40 VostokGaz 45,89 2,00 45,89 2,00 RLS 44,00 0,00 45,00 0,00 42,00 0,00 Кворум 45,48 0,50 44,48 0,50 ZOG 47,00 1,00 47,00 1,00 Катрал 47,99 1,00 45,99 1,00 Neftek 49,49 -2,00 52,99 -2,00 46,99 -2,00 Середня ціна в Україні 47,80 0,33 49,93 0,09 46,72 0,57

Нагадаємо, з 1 липня повернувся податок на додану вартість (ПДВ) на пальне обсягом 20%, який діяв до повномасштабного вторгнення, а з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%. Окрім цього, почали діяти колишні ставки акцизів, зокрема на бензин — 213,5€/1000 літрів, на ДП — 139,5€/1000 літрів.