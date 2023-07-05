Мінекономіки прогнозує подорожчання в липні дизпального на 5 грн/л і бензину - на 7-8 грн/л

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко прогнозує, що роздрібна ціна дизельного пального протягом місяця збільшиться на 5 грн/л, бензину - на 7-8 грн/л.

"Ми бачимо і прогнозуємо разом з операторами АЗС, що до кінця липня зростання буде на 5 грн на дизпальне і 7-8 грн - на бензин", - сказала вона в ефірі національного марафону у вівторок.

Свириденко уточнила, що арифметично повернення на довоєнний рівень акцизів на моторне паливо і підвищення ПДВ на нього може призвести до зростання ціни ДП на суму до 8 грн/літр, бензину - до 11 грн/літр. Водночас накопичені запаси пального і відсутність дефіциту не повинні призвести до різкого зростання цін.

"Ми бачимо, що не буде різкого зростання ціни. Є кілька факторів - немає дефіциту, є запаси, ринок у Європі залитий ресурсом, тому різких стрибків не буде. Багато, звісно, залежить від цінової кон'юнктури у світі, але на сьогодні ми не очікуємо різких коливань", - додала вона.

Як повідомлялося з посиланням на директора "А-95" Сергія Куюна, ціни на пальне не підніматимуться одразу з 1 липня, але зростатимуть поступово. За його словами, на 11 грн/л зросте податкове навантаження на бензин, на 8 грн/л - на дизпальне, на 3 грн/л - на скраплений газ.

"Якусь частину, щонайменше 2-3 грн/л, на себе заберуть мережі, але дизпальне додасть стовідсотково 5 грн/л, бензин - 7-8 грн/л. Щодо газу на ті ж 3 грн/л ціна і підвищиться", - прогнозував він у коментарі "Енергореформі" за кілька днів до кінця червня.

Багато залежатиме від закупівельної вартості нафтопродуктів, більшу частина яких імпортують. На думку Куюна, якщо світові ціни проваляться, то будуть передумови для того, щоб вони компенсували підвищення податкового навантаження.

У середині березня 2022 року ВР ухвалила закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, спрямований, зокрема, на утримання цін на пальне. Згідно з ним, тимчасово, на період дії воєнного стану, на пальне встановлювали нульовий акциз і ПДВ у 7% замість 20%.

21 вересня 2022 року ВР ухвалила законопроєкт №7668-д про повернення акцизів на моторне паливо, встановивши їх на бензин і дизель у розмірі EUR100 (тут і далі 1000 літрів), на скраплений газ, бутан та ізобутан - EUR52, на альтернативне моторне паливо та біодизель - EUR100.

ПДВ для всіх видів палива залишився на рівні 7%. Але згідно з цим законом, з 1 липня 2023 року податки на паливо повертаються на довоєнний рівень: ПДВ - до 20%, акциз на бензин - до EUR213, на дизпальне - до EUR140 за 1000 л.