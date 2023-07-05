Автогаз у мережах АЗС ще додав у ціні

Відучора (із 3 по 4 липня) автогаз у середньому по країні здорожчав на 17 копійок, його середня ціна тепер складає 22,98 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Найбільше здорожчання зафіксовано на автозаправних станціях мережі Luxwen – на 1,10 грн/л – до 22,29 грн/л. Мінімально автомобільний газ додав на АЗС Chipo, де літр цього виду пального здорожчав на 13 копійок – до 22,38 грн/л.

На станціях UPG, ОККО, WOG та інших автогаз додав 54, 56 і 42 копійки на літрі – до 23,70 грн/л, 24.12 грн/л і 24,08 грн/л відповідно.

При цьому більшість мереж поки утрималися від підняття ціни на автогаз, а VostokGaz навіть знизив її на 50 коп./л (див. табл.).

Нагадаємо, ціни на пальне почали зростати з 1 липня, після повернення оподаткування пального, яке діяло до повномасштабної війни.

Як зазначив на своїй сторінці у Facebook директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, після повернення ПДВ і довоєнних ставок акцизів, скраплений газ відіграє тільки підвищення ПДВ (акциз без змін) до 3 грн/л.

На його погляд, першу хвилю здорожчання пального зумовлено саме ПДВ, оскільки його сплачують під час продажу.

«Дизель і автогаз, – зазначив експерт, – здебільшого покажуть свою нову вартість на кінець цього тижня. Підбивати остаточні підсумки будемо наприкінці місяця».

Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС із 3 по 4 липня, грн/л