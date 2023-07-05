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АНАЛІТИКА

Автогаз у мережах АЗС ще додав у ціні

 

Відучора (із 3 по 4 липня) автогаз у середньому по країні здорожчав на 17 копійок, його середня ціна тепер складає 22,98 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Найбільше здорожчання зафіксовано на автозаправних станціях мережі Luxwen – на 1,10 грн/л – до 22,29 грн/л. Мінімально автомобільний газ додав на АЗС Chipo, де літр цього виду пального здорожчав на 13 копійок – до 22,38 грн/л.

На станціях UPG, ОККО, WOG та інших автогаз додав 54, 56 і 42 копійки на літрі – до 23,70 грн/л, 24.12 грн/л і 24,08 грн/л відповідно.

При цьому більшість мереж поки утрималися від підняття ціни на автогаз, а VostokGaz навіть знизив її на 50 коп./л (див. табл.).

Нагадаємо, ціни на пальне почали зростати з 1 липня, після повернення оподаткування пального, яке діяло до повномасштабної війни.

Як зазначив на своїй сторінці у Facebook директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, після повернення ПДВ і довоєнних ставок акцизів, скраплений газ відіграє тільки підвищення ПДВ (акциз без змін) до 3 грн/л.

На його погляд, першу хвилю здорожчання пального зумовлено саме ПДВ, оскільки його сплачують під час продажу.

«Дизель і автогаз, – зазначив експерт, – здебільшого покажуть свою нову вартість на кінець цього тижня. Підбивати остаточні підсумки будемо наприкінці місяця».

Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС із 3 по 4 липня, грн/л

Компанія

LPG

04.07.23

Зм.

Neftek

24,99

0,00

ОККО

24,12

0,56

WOG

24,08

0,42

Rodnik

23,99

0,00

Ovis

23,99

0,00

UPG

23,70

0,54

SOCAR

23,49

0,00

Катрал

23,37

0,00

Автотранс

23,18

0,30

AMIC

23,05

0,00

BVS

22,99

0,00

Mango

22,99

0,00

Кворум

22,98

0,00

KLO

22,94

0,00

Shell

22,92

0,00

VST

22,90

0,00

Укрнафта

22,60

0,00

Luxwen

22,59

1,10

U.GO

22,53

0,00

ZOG

22,50

0,00

Chipo

22,38

0,13

БРСМ-Нафта

22,25

0,17

RLS

22,20

0,00

Green Wave

22,00

0,00

VostokGaz

21,99

-0,50

Олас

21,55

0,00

Авіас

21,51

0,00

Авантаж 7

21,15

0,00

Середня ціна в Україні

22,98

0,17
За матеріалами: EnKorr
 

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