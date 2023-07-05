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Автогаз у мережах АЗС ще додав у ціні
17:05 04.07.2023 |
Відучора (із 3 по 4 липня) автогаз у середньому по країні здорожчав на 17 копійок, його середня ціна тепер складає 22,98 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Найбільше здорожчання зафіксовано на автозаправних станціях мережі Luxwen – на 1,10 грн/л – до 22,29 грн/л. Мінімально автомобільний газ додав на АЗС Chipo, де літр цього виду пального здорожчав на 13 копійок – до 22,38 грн/л.
На станціях UPG, ОККО, WOG та інших автогаз додав 54, 56 і 42 копійки на літрі – до 23,70 грн/л, 24.12 грн/л і 24,08 грн/л відповідно.
При цьому більшість мереж поки утрималися від підняття ціни на автогаз, а VostokGaz навіть знизив її на 50 коп./л (див. табл.).
Нагадаємо, ціни на пальне почали зростати з 1 липня, після повернення оподаткування пального, яке діяло до повномасштабної війни.
Як зазначив на своїй сторінці у Facebook директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, після повернення ПДВ і довоєнних ставок акцизів, скраплений газ відіграє тільки підвищення ПДВ (акциз без змін) до 3 грн/л.
На його погляд, першу хвилю здорожчання пального зумовлено саме ПДВ, оскільки його сплачують під час продажу.
«Дизель і автогаз, – зазначив експерт, – здебільшого покажуть свою нову вартість на кінець цього тижня. Підбивати остаточні підсумки будемо наприкінці місяця».
Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС із 3 по 4 липня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
04.07.23
|
Зм.
|
Neftek
|
24,99
|
0,00
|
ОККО
|
24,12
|
0,56
|
WOG
|
24,08
|
0,42
|
Rodnik
|
23,99
|
0,00
|
Ovis
|
23,99
|
0,00
|
UPG
|
23,70
|
0,54
|
SOCAR
|
23,49
|
0,00
|
Катрал
|
23,37
|
0,00
|
Автотранс
|
23,18
|
0,30
|
AMIC
|
23,05
|
0,00
|
BVS
|
22,99
|
0,00
|
Mango
|
22,99
|
0,00
|
Кворум
|
22,98
|
0,00
|
KLO
|
22,94
|
0,00
|
Shell
|
22,92
|
0,00
|
VST
|
22,90
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,60
|
0,00
|
Luxwen
|
22,59
|
1,10
|
U.GO
|
22,53
|
0,00
|
ZOG
|
22,50
|
0,00
|
Chipo
|
22,38
|
0,13
|
БРСМ-Нафта
|
22,25
|
0,17
|
RLS
|
22,20
|
0,00
|
Green Wave
|
22,00
|
0,00
|
VostokGaz
|
21,99
|
-0,50
|
Олас
|
21,55
|
0,00
|
Авіас
|
21,51
|
0,00
|
Авантаж 7
|
21,15
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
22,98
|
0,17
|
|
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