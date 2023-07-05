Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта прискорила зростання, Brent дорожчає до $75,7 за барель

 

Нафтові котирування посилили підйом вдень у вівторок, інвестори оцінюють сигнали про скорочення видобутку і поставок провідними експортерами палива у світі.

Вересневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:07 EET подорожчали на $1,03 (1,38%) - до $75,68 за барель.

Котирування ф'ючерсів на WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу зросли на $1,01 (1,45%) - до $70,8 за барель.

Напередодні Brent подешевшала на 1%, WTI - на 1,2%.

У понеділок Саудівська Аравія повідомила про продовження добровільного скорочення видобутку нафти в обсязі мільйон барелів на добу на серпень. Таким чином, у серпні виробництво в країні залишиться на рівні близько 9 млн б/д.

Тим часом Росія в рамках зусиль із забезпечення балансу ринку добровільно скоротить у серпні поставки на нафтові ринки на 500 тис. барелів на добу за допомогою зниження експорту на зазначену величину, заявив журналістам віце-прем'єр РФ Олександр Новак.

"Рішення Саудівської Аравії продовжити добровільне додаткове скорочення видобутку не стало сюрпризом, - зазначив аналітик ING Groep NV Уоррен Паттерсон. - Фундаментальні показники зараз не чинять того впливу на напрямок руху котирувань, якого можна було очікувати".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8543
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на вчора, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7078  0,03 0,09 37,3863  0,03 0,08
EUR 40,2848  0,02 0,05 41,0993  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес