Нафта прискорила зростання, Brent дорожчає до $75,7 за барель

Нафтові котирування посилили підйом вдень у вівторок, інвестори оцінюють сигнали про скорочення видобутку і поставок провідними експортерами палива у світі.

Вересневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:07 EET подорожчали на $1,03 (1,38%) - до $75,68 за барель.

Котирування ф'ючерсів на WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу зросли на $1,01 (1,45%) - до $70,8 за барель.

Напередодні Brent подешевшала на 1%, WTI - на 1,2%.

У понеділок Саудівська Аравія повідомила про продовження добровільного скорочення видобутку нафти в обсязі мільйон барелів на добу на серпень. Таким чином, у серпні виробництво в країні залишиться на рівні близько 9 млн б/д.

Тим часом Росія в рамках зусиль із забезпечення балансу ринку добровільно скоротить у серпні поставки на нафтові ринки на 500 тис. барелів на добу за допомогою зниження експорту на зазначену величину, заявив журналістам віце-прем'єр РФ Олександр Новак.

"Рішення Саудівської Аравії продовжити добровільне додаткове скорочення видобутку не стало сюрпризом, - зазначив аналітик ING Groep NV Уоррен Паттерсон. - Фундаментальні показники зараз не чинять того впливу на напрямок руху котирувань, якого можна було очікувати".

