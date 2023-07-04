Пальне на АЗС продовжило дорожчати

У період із 3 по 4 липня середня ціна по країні на бензин А-95 зросла на 0,58 грн/л і склала 47,47 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,38 грн/л — до 50,01 грн/л, а дизельне пальне – на 0,71 грн/л, до 46,15 грн/л.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На станціях «Укрнафти» бензини й ДП здорожчали на 2 грн/л: бензин А-95 – до 45,90 грн/л, бензин А-95+ – до 47,90 грн/л, дизпальне – до 44,90 грн/л. SOCAR підняв вартість звичайної «п’ятірки» і дизпального на 1,8 грн/л.

На станціях ОККО й WOG дизпальне додало 1 грн/л (до 48,99 грн/л). На 3,2 грн/л, до 47,90 грн/л, здорожчав бензин марки А-95 у мережі UPG.

Переглянули ціну у бік збільшення також мережі AMIC, Shell, «Автотранс», Chipo, «Кворум», «БРСМ-Нафта», U.GO, KLO й інші (див. табл.).

Нагадаємо, ціни на пальне почали зростати з 1 липня, після повернення оподаткування пального, яке діяло до повномасштабної війни. За минулі вихідні (30 червня-3 липня) середні роздрібні ціни в Україні виросли на 2-2,4 грн/л.

Як зазначив на своїй сторінці у Facebook директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, після повернення ПДВ і довоєнних ставок акцизів, податкова складова у вартості бензину збільшилась на 11 грн/л (приблизно 3,5 грн це акциз, решта – ПДВ), дизпального – приблизно — на 7,5 грн/л, з яких акциз 1,3 грн/л, а скраплений газ відіграє тільки підвищення ПДВ (акциз без змін) до 3 грн/л.

На його погляд, перша хвиля здорожчання пального зумовлена саме ПДВ, оскільки його сплачують під час продажу.

«Акциз має відпрацювати на цінах у другій половині місяця, оскільки ринок імпортував великі обсяги продукту у травні-червні з низькою ставкою акцизу. У міру того, як обсяги запасів зі «старим» акцизом будуть заміщатися новими обсягами з високою ставкою, відбуватиметься інтеграція у ціну.

Як бачимо, це здебільшого стосується бензину, бо для нього відбулось зростання акцизу більш ніж у два рази. Дизель і автогаз здебільшого покажуть свою нову вартість на кінець цього тижня. Підбивати остаточні підсумки будемо наприкінці місяця», — зазначив експерт.