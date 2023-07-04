Фінансові новини
- |
- 04.07.23
- |
- 13:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Пальне на АЗС продовжило дорожчати
12:32 04.07.2023 |
У період із 3 по 4 липня середня ціна по країні на бензин А-95 зросла на 0,58 грн/л і склала 47,47 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,38 грн/л — до 50,01 грн/л, а дизельне пальне – на 0,71 грн/л, до 46,15 грн/л.
Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
На станціях «Укрнафти» бензини й ДП здорожчали на 2 грн/л: бензин А-95 – до 45,90 грн/л, бензин А-95+ – до 47,90 грн/л, дизпальне – до 44,90 грн/л. SOCAR підняв вартість звичайної «п’ятірки» і дизпального на 1,8 грн/л.
На станціях ОККО й WOG дизпальне додало 1 грн/л (до 48,99 грн/л). На 3,2 грн/л, до 47,90 грн/л, здорожчав бензин марки А-95 у мережі UPG.
Переглянули ціну у бік збільшення також мережі AMIC, Shell, «Автотранс», Chipo, «Кворум», «БРСМ-Нафта», U.GO, KLO й інші (див. табл.).
Нагадаємо, ціни на пальне почали зростати з 1 липня, після повернення оподаткування пального, яке діяло до повномасштабної війни. За минулі вихідні (30 червня-3 липня) середні роздрібні ціни в Україні виросли на 2-2,4 грн/л.
Як зазначив на своїй сторінці у Facebook директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, після повернення ПДВ і довоєнних ставок акцизів, податкова складова у вартості бензину збільшилась на 11 грн/л (приблизно 3,5 грн це акциз, решта – ПДВ), дизпального – приблизно — на 7,5 грн/л, з яких акциз 1,3 грн/л, а скраплений газ відіграє тільки підвищення ПДВ (акциз без змін) до 3 грн/л.
На його погляд, перша хвиля здорожчання пального зумовлена саме ПДВ, оскільки його сплачують під час продажу.
«Акциз має відпрацювати на цінах у другій половині місяця, оскільки ринок імпортував великі обсяги продукту у травні-червні з низькою ставкою акцизу. У міру того, як обсяги запасів зі «старим» акцизом будуть заміщатися новими обсягами з високою ставкою, відбуватиметься інтеграція у ціну.
Як бачимо, це здебільшого стосується бензину, бо для нього відбулось зростання акцизу більш ніж у два рази. Дизель і автогаз здебільшого покажуть свою нову вартість на кінець цього тижня. Підбивати остаточні підсумки будемо наприкінці місяця», — зазначив експерт.Зміна роздрібних цін на бензини й дизельне пальне на АЗС з 3 по 4 липня, грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
49,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
48,99
|
1,00
|
WOG
|
49,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
48,99
|
1,00
|
Авіас
|
46,00
|
0,00
|
46,50
|
0,00
|
46,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
45,90
|
2,00
|
47,90
|
2,00
|
44,90
|
2,00
|
UPG
|
47,90
|
3,20
|
51,90
|
0,00
|
45,50
|
0,60
|
AMIC
|
47,94
|
1,30
|
49,49
|
1,50
|
46,96
|
1,42
|
Shell
|
49,51
|
0,00
|
53,20
|
0,00
|
47,69
|
0,00
|
SOCAR
|
50,99
|
1,80
|
54,99
|
0,00
|
48,99
|
1,80
|
БРСМ-Нафта
|
44,70
|
0,39
|
42,94
|
0,48
|
KLO
|
48,79
|
1,00
|
50,79
|
0,80
|
45,79
|
0,90
|
U.GO
|
47,39
|
0,86
|
49,55
|
0,00
|
44,94
|
0,00
|
Автотранс
|
46,98
|
0,20
|
44,98
|
0,20
|
BVS
|
46,99
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
44,99
|
0,00
|
Chipo
|
47,77
|
0,95
|
44,75
|
0,43
|
Авантаж 7
|
44,15
|
0,00
|
43,05
|
0,00
|
Prime
|
45,00
|
0,00
|
43,50
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
43,80
|
0,00
|
42,80
|
0,00
|
Рур груп
|
45,99
|
0,00
|
43,49
|
0,00
|
Mango
|
44,74
|
1,00
|
44,16
|
1,00
|
Ovis
|
44,90
|
0,00
|
48,80
|
0,00
|
43,99
|
0,00
|
VST
|
46,70
|
0,00
|
42,90
|
0,00
|
ZOG
|
46,00
|
0,00
|
46,00
|
1,00
|
Олас
|
45,90
|
0,00
|
43,50
|
0,00
|
VostokGaz
|
43,89
|
-1,00
|
43,89
|
-1,00
|
RLS
|
44,00
|
0,00
|
45,00
|
0,00
|
42,00
|
0,00
|
Кворум
|
44,98
|
0,50
|
43,98
|
0,50
|
ZOG
|
46,00
|
0,00
|
46,00
|
1,00
|
Катрал
|
46,99
|
0,00
|
44,99
|
0,00
|
Neftek
|
51,49
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
47,47
|
0,58
|
50,01
|
0,38
|
46,15
|
0,71
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Залужний, Шаптала разом із енергетиками опрацювали питання обміну інформацією
ТОП-НОВИНИ
|Регулятор скасував підвищення тарифів на холодну воду
|В Гаазі почав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України
|Кабмін дозволив підвищувати ціни на соціальні продукти без обов'язкового декларування
|Нацкомісія передумала перейменовувати Запоріжжя
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Дефіцит загального фонду держбюджету України в червні-2023 зріс до 130,8 млрд грн, доходи впали до 133,7 млрд грн - Мінфін
|Пальне на АЗС продовжило дорожчати
|За рік після скасування пільг на розмитнення авто в Україну ввезли 255 798 євроблях, а державний бюджет отримав 35,32 млрд грн
|В Україні майже не змінилася самооцінка добробуту громадян, попри об'єктивне зниження доходів - соцопитування КМІС
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 04.07.23
|Ринок нових комерційних авто в Україні в червні зріс у 2,5 раза - «Укравтопром»
Бізнес
|Skoda представила унікальний кемпер Roadiaq
|Хрещений батько штучного інтелекту Джеффрі Гінтон закликав запобігти повстанню машин
|YouTube погрожує обмежити користувачів, які не відключають блокувальники реклами
|BMW представила 312-сильний кросовер X1 M35i xDrive
|Nothing залучила $96 млн фінансування для запуску нового смартфона та розширення бізнесу у США – щоб конкурувати з Apple
|Google Pixel Fold став першим складаним смартфоном, який можна відремонтувати самостійно
|Renault представила новий кросовер-купе Rafale