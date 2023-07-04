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АНАЛІТИКА

Пальне на АЗС продовжило дорожчати

 

У період із 3 по 4 липня середня ціна по країні на бензин А-95 зросла на 0,58 грн/л і склала 47,47 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,38 грн/л — до 50,01 грн/л, а дизельне пальне – на 0,71 грн/л, до 46,15 грн/л.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На станціях «Укрнафти» бензини й ДП здорожчали на 2 грн/л: бензин А-95 – до 45,90 грн/л, бензин А-95+ – до 47,90 грн/л, дизпальне – до 44,90 грн/л. SOCAR підняв вартість звичайної «п’ятірки» і дизпального на 1,8 грн/л.

На станціях ОККО й WOG дизпальне додало 1 грн/л (до 48,99 грн/л). На 3,2 грн/л, до 47,90 грн/л, здорожчав бензин марки А-95 у мережі UPG.

Переглянули ціну у бік збільшення також мережі AMIC, Shell, «Автотранс», Chipo, «Кворум», «БРСМ-Нафта», U.GO, KLO й інші (див. табл.).

Нагадаємо, ціни на пальне почали зростати з 1 липня, після повернення оподаткування пального, яке діяло до повномасштабної війни. За минулі вихідні (30 червня-3 липня) середні роздрібні ціни в Україні виросли на 2-2,4 грн/л.

Як зазначив на своїй сторінці у Facebook директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, після повернення ПДВ і довоєнних ставок акцизів, податкова складова у вартості бензину збільшилась на 11 грн/л (приблизно 3,5 грн це акциз, решта – ПДВ), дизпального – приблизно — на 7,5 грн/л, з яких акциз 1,3 грн/л, а скраплений газ відіграє тільки підвищення ПДВ (акциз без змін) до 3 грн/л. 

На його погляд, перша хвиля здорожчання пального зумовлена саме ПДВ, оскільки його сплачують під час продажу.

«Акциз має відпрацювати на цінах у другій половині місяця, оскільки ринок імпортував великі обсяги продукту у травні-червні з низькою ставкою акцизу. У міру того, як обсяги запасів зі «старим» акцизом будуть заміщатися новими обсягами з високою ставкою, відбуватиметься інтеграція у ціну.

Як бачимо, це здебільшого стосується бензину, бо для нього відбулось зростання акцизу більш ніж у два рази. Дизель і автогаз здебільшого покажуть свою нову вартість на кінець цього тижня. Підбивати остаточні підсумки будемо наприкінці місяця», — зазначив експерт.

Зміна роздрібних цін на бензини й дизельне пальне на АЗС з 3 по 4 липня, грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

49,99

0,00

51,99

0,00

48,99

1,00

WOG

49,99

0,00

52,99

0,00

48,99

1,00

Авіас

46,00

0,00

46,50

0,00

46,00

0,00

Укрнафта

45,90

2,00

47,90

2,00

44,90

2,00

UPG

47,90

3,20

51,90

0,00

45,50

0,60

AMIC

47,94

1,30

49,49

1,50

46,96

1,42

Shell

49,51

0,00

53,20

0,00

47,69

0,00

SOCAR

50,99

1,80

54,99

0,00

48,99

1,80

БРСМ-Нафта

    

44,70

0,39

42,94

0,48

KLO

48,79

1,00

50,79

0,80

45,79

0,90

U.GO

47,39

0,86

49,55

0,00

44,94

0,00

Автотранс

46,98

0,20

    

44,98

0,20

BVS

46,99

0,00

48,99

0,00

44,99

0,00

Chipo

47,77

0,95

    

44,75

0,43

Авантаж 7

44,15

0,00

    

43,05

0,00

Prime

45,00

0,00

    

43,50

0,00

Укр-Петроль

43,80

0,00

    

42,80

0,00

Рур груп

45,99

0,00

    

43,49

0,00

Mango

44,74

1,00

    

44,16

1,00

Ovis

44,90

0,00

48,80

0,00

43,99

0,00

VST

46,70

0,00

    

42,90

0,00

ZOG

46,00

0,00

    

46,00

1,00

Олас

45,90

0,00

    

43,50

0,00

VostokGaz

43,89

-1,00

    

43,89

-1,00

RLS

44,00

0,00

45,00

0,00

42,00

0,00

Кворум

44,98

0,50

    

43,98

0,50

ZOG

46,00

0,00

    

46,00

1,00

Катрал

46,99

0,00

    

44,99

0,00

Neftek

51,49

0,00

54,99

0,00

48,99

0,00

Середня ціна в Україні

47,47

0,58

50,01

0,38

46,15

0,71
За матеріалами: EnKorr
 

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