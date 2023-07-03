Автогаз на АЗС здорожчав на 1 грн/л

Середня ціна на скраплений газ за вихідні (з 30 червня–3 липня) у мережах АЗС виросла на 0,88 грн/л – до 22,81 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 0,87 грн/л і 1,05 грн/л, до 23,56 і 23,67 грн/л відповідно. Найдорожче пальне у мережі Neftek — 24,99 грн/л (+2,5 грн/л).

У мережі «Укрнафти» продукт здорожчав на 1,1 грн/л, до 22,60 грн/л, на станціях UPG, ZOG, KLO, Chipo й «Авантаж 7» — на 1 грн/л (див. табл.).