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АНАЛІТИКА

Автогаз на АЗС здорожчав на 1 грн/л

 

Середня ціна на скраплений газ за вихідні (з 30 червня–3 липня) у мережах АЗС виросла на 0,88 грн/л – до 22,81 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 0,87 грн/л і 1,05 грн/л, до 23,56 і 23,67 грн/л відповідно. Найдорожче пальне у мережі Neftek — 24,99 грн/л (+2,5 грн/л).

У мережі «Укрнафти» продукт здорожчав на 1,1 грн/л, до 22,60 грн/л, на станціях UPG, ZOG, KLO, Chipo й «Авантаж 7» — на 1 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 30 червня по 3 липня, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

Neftek

24,99

2,50

Rodnik

23,99

2,24

Ovis

23,99

2,00

WOG

23,67

1,05

ОККО

23,56

0,87

SOCAR

23,49

1,00

Катрал

23,37

2,00

UPG

23,16

1,00

AMIC

23,05

0,99

BVS

22,99

0,50

Mango

22,99

1,47

Кворум

22,98

1,70

KLO

22,94

1,00

Shell

22,92

0,93

VST

22,90

2,10

Автотранс

22,88

0,40

Укрнафта

22,60

1,11

U.GO

22,53

0,93

ZOG

22,50

1,00

VostokGaz

22,49

1,60

Chipo

22,25

1,00

RLS

22,20

0,30

БРСМ-Нафта

22,08

0,99

Green Wave

22,00

-0,10

Олас

21,55

1,00

Авіас

21,51

0,00

Luxwen

21,49

0,50

Авантаж 7

21,15

1,00

Середня ціна в Україні

22,81

0,88
За матеріалами: EnKorr
 

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