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Автогаз на АЗС здорожчав на 1 грн/л
16:04 03.07.2023 |
Середня ціна на скраплений газ за вихідні (з 30 червня–3 липня) у мережах АЗС виросла на 0,88 грн/л – до 22,81 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 0,87 грн/л і 1,05 грн/л, до 23,56 і 23,67 грн/л відповідно. Найдорожче пальне у мережі Neftek — 24,99 грн/л (+2,5 грн/л).
У мережі «Укрнафти» продукт здорожчав на 1,1 грн/л, до 22,60 грн/л, на станціях UPG, ZOG, KLO, Chipo й «Авантаж 7» — на 1 грн/л (див. табл.).Зміна роздрібних цін на АЗС з 30 червня по 3 липня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
Neftek
|
24,99
|
2,50
|
Rodnik
|
23,99
|
2,24
|
Ovis
|
23,99
|
2,00
|
WOG
|
23,67
|
1,05
|
ОККО
|
23,56
|
0,87
|
SOCAR
|
23,49
|
1,00
|
Катрал
|
23,37
|
2,00
|
UPG
|
23,16
|
1,00
|
AMIC
|
23,05
|
0,99
|
BVS
|
22,99
|
0,50
|
Mango
|
22,99
|
1,47
|
Кворум
|
22,98
|
1,70
|
KLO
|
22,94
|
1,00
|
Shell
|
22,92
|
0,93
|
VST
|
22,90
|
2,10
|
Автотранс
|
22,88
|
0,40
|
Укрнафта
|
22,60
|
1,11
|
U.GO
|
22,53
|
0,93
|
ZOG
|
22,50
|
1,00
|
VostokGaz
|
22,49
|
1,60
|
Chipo
|
22,25
|
1,00
|
RLS
|
22,20
|
0,30
|
БРСМ-Нафта
|
22,08
|
0,99
|
Green Wave
|
22,00
|
-0,10
|
Олас
|
21,55
|
1,00
|
Авіас
|
21,51
|
0,00
|
Luxwen
|
21,49
|
0,50
|
Авантаж 7
|
21,15
|
1,00
|
Середня ціна в Україні
|
22,81
|
0,88
|
|
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