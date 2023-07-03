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АНАЛІТИКА

Нафта прискорила зростання, Brent вище $76 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок посилили підйом під час торгів у понеділок на очікуваннях зниження видобутку в Саудівській Аравії і зменшення поставок палива з Росії.

Вересневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:46 EET подорожчали на $0,65 (0,86%) - до $76,06 за барель.

Котирування ф'ючерсів на WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу підвищилися на $0,67 (0,95%) - до $71,31 за барель.

За червень Brent піднялася в ціні на 3,1%, проте за другий квартал просіла на 6,1%. Ціна WTI за підсумками минулого місяця збільшилася на 3,8%, проте у квітні-червні котирування впали на 6,7%.

Саудівська Аравія продовжить добровільне скорочення видобутку нафти, прийняте на липень в обсязі мільйон барелів на добу, ще й на серпень, написало державне агентство королівства з посиланням на офіційне джерело в міністерстві енергетики.

Таким чином, у серпні видобуток нафти в Саудівській Аравії залишиться на рівні близько 9 млн б/д.

"Це додаткове добровільне скорочення покликане посилити запобіжні заходи, яких вживає ОПЕК+ для підтримання стабільності та збалансованості нафтових ринків", - наголосило джерело.

Тим часом Росія в рамках зусиль щодо забезпечення балансу ринку добровільно скоротить у серпні поставки на нафтові ринки на 500 тис. барелів на добу за допомогою скорочення експорту на зазначену величину, заявив журналістам віцепрем'єр РФ Олександр Новак.

Він не уточнив, від показника якого місяця заплановано зниження, а також до якого рівня. В апараті віцепрем'єра пояснили, Росія додатково скоротить видобуток нафти на 500 тис. б/д із серпня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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