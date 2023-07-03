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Плюс 1-5 грн/л: мережі АЗС відреагували на збільшення податків
13:54 03.07.2023 |
Після повернення оподаткування реалізації пального, яке діяло до широкомасштабної війни, мережі автозаправних станцій підняли його вартість. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Зокрема на ОККО бензини марки А-95 й А-95-преміум здорожчали на 3 і 2 грн/л, до 49,99 і 51,99 грн/л відповідно. Дизельне пальне в цій мережі додало 3 грн/л, до 47,99 грн/л.
На 3 грн/л усі види пального здорожчали на стаціях WOG: А-95 — до 49,99 грн/л, А-95+ — до 52,99 грн/л й ДП — до 47,99 грн/л.
На станціях «Укрнафти» бензини й ДП здорожчали на 2,91 грн./л: бензин А-95 – до 43,90 грн/л, бензин А-95+ – до 45,90 грн/л, дизпальне – до 42,90 грн/л.
Відразу на 5 грн/л здорожчав бензин марки А-95 з покращеними показниками якості на станціях UPG і SOCAR — до 51,90 і 54,99 грн/л відповідно.
За даними «А-95», середня ціна по країні на бензин А-95 зросла на 1,98 грн/л і склала 46,84 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 2,42 грн/л — до 49,61 грн/л, а дизельне пальне – на 2,03 грн/л, до 45,44 грн/л (див. табл.).
Нагадаємо, з 1 липня повернувся податок на додану вартість (ПДВ) на пальне обсягом 20%, який діяв до повномасштабного вторгнення, а з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%. Окрім цього, почали діяти колишні ставки акцизів, зокрема на бензин — 213,5€/1000 літрів, на ДП — 139,5€/1000 літрів, на автогаз — 52 €/1000 літрів.Зміна роздрібних цін на бензини й дизельне пальне на АЗС з 30 червня по 3 липня, грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
49,99
|
3,00
|
51,99
|
2,00
|
47,99
|
3,00
|
WOG
|
49,99
|
3,00
|
52,99
|
3,00
|
47,99
|
3,00
|
Авіас
|
46,00
|
0,00
|
46,50
|
0,00
|
46,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
43,90
|
2,91
|
45,90
|
2,91
|
42,90
|
2,91
|
UPG
|
44,70
|
0,80
|
51,90
|
5,00
|
44,90
|
3,00
|
AMIC
|
46,64
|
1,03
|
47,99
|
1,50
|
45,54
|
1,49
|
Shell
|
49,51
|
2,80
|
53,20
|
2,80
|
47,69
|
2,89
|
SOCAR
|
49,19
|
2,20
|
54,99
|
5,00
|
47,19
|
2,20
|
БРСМ-Нафта
|
44,31
|
2,72
|
42,46
|
2,29
|
KLO
|
47,79
|
2,00
|
49,99
|
2,00
|
44,89
|
3,00
|
U.GO
|
46,53
|
1,86
|
49,55
|
2,00
|
44,94
|
1,34
|
Автотранс
|
46,78
|
1,80
|
44,78
|
1,80
|
BVS
|
46,99
|
2,00
|
48,99
|
2,00
|
44,99
|
2,00
|
Chipo
|
46,82
|
3,00
|
44,32
|
2,50
|
Авантаж 7
|
44,15
|
3,65
|
43,05
|
3,55
|
Prime
|
45,00
|
0,00
|
43,50
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
43,80
|
0,00
|
42,80
|
0,00
|
Рур груп
|
45,99
|
2,00
|
43,49
|
2,00
|
Mango
|
43,74
|
2,50
|
43,16
|
2,50
|
Ovis
|
44,90
|
2,00
|
48,80
|
2,00
|
43,99
|
2,00
|
VST
|
46,70
|
0,80
|
42,90
|
1,00
|
ZOG
|
46,00
|
3,00
|
45,00
|
3,00
|
Олас
|
45,90
|
3,00
|
43,50
|
3,00
|
VostokGaz
|
44,89
|
4,00
|
44,89
|
4,00
|
RLS
|
44,00
|
0,00
|
45,00
|
0,00
|
42,00
|
0,00
|
Кворум
|
44,48
|
-0,50
|
43,48
|
1,50
|
Катрал
|
46,99
|
3,00
|
44,99
|
3,00
|
Neftek
|
51,49
|
5,50
|
54,99
|
6,00
|
48,99
|
5,00
|
Середня ціна в Україні
|
46,84
|
1,98
|
49,61
|
2,42
|
45,44
|
2,03
|
|
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