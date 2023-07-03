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АНАЛІТИКА

Плюс 1-5 грн/л: мережі АЗС відреагували на збільшення податків

 

Після повернення оподаткування реалізації пального, яке діяло до широкомасштабної війни, мережі автозаправних станцій підняли його вартість. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на ОККО бензини марки А-95 й А-95-преміум здорожчали на 3 і 2 грн/л, до 49,99 і 51,99 грн/л відповідно. Дизельне пальне в цій мережі додало 3 грн/л, до 47,99 грн/л.

На 3 грн/л усі види пального здорожчали на стаціях WOG: А-95 — до 49,99 грн/л, А-95+ — до 52,99 грн/л й ДП — до 47,99 грн/л.

На станціях «Укрнафти» бензини й ДП здорожчали на 2,91 грн./л: бензин А-95 – до 43,90 грн/л, бензин А-95+ – до 45,90 грн/л, дизпальне – до 42,90 грн/л.

Відразу на 5 грн/л здорожчав бензин марки А-95 з покращеними показниками якості на станціях UPG і SOCAR — до 51,90 і 54,99 грн/л відповідно.

За даними «А-95», середня ціна по країні на бензин А-95 зросла на 1,98 грн/л і склала 46,84 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 2,42 грн/л — до 49,61 грн/л, а дизельне пальне – на 2,03 грн/л, до 45,44 грн/л (див. табл.).

Нагадаємо, з 1 липня повернувся податок на додану вартість (ПДВ) на пальне обсягом 20%, який діяв до повномасштабного вторгнення, а з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%. Окрім цього, почали діяти колишні ставки акцизів, зокрема на бензин — 213,5€/1000 літрів, на ДП — 139,5€/1000 літрів, на автогаз — 52 €/1000 літрів.

Зміна роздрібних цін на бензини й дизельне пальне на АЗС з 30 червня по 3 липня, грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

49,99

3,00

51,99

2,00

47,99

3,00

WOG

49,99

3,00

52,99

3,00

47,99

3,00

Авіас

46,00

0,00

46,50

0,00

46,00

0,00

Укрнафта

43,90

2,91

45,90

2,91

42,90

2,91

UPG

44,70

0,80

51,90

5,00

44,90

3,00

AMIC

46,64

1,03

47,99

1,50

45,54

1,49

Shell

49,51

2,80

53,20

2,80

47,69

2,89

SOCAR

49,19

2,20

54,99

5,00

47,19

2,20

БРСМ-Нафта

    

44,31

2,72

42,46

2,29

KLO

47,79

2,00

49,99

2,00

44,89

3,00

U.GO

46,53

1,86

49,55

2,00

44,94

1,34

Автотранс

46,78

1,80

    

44,78

1,80

BVS

46,99

2,00

48,99

2,00

44,99

2,00

Chipo

46,82

3,00

    

44,32

2,50

Авантаж 7

44,15

3,65

    

43,05

3,55

Prime

45,00

0,00

    

43,50

0,00

Укр-Петроль

43,80

0,00

    

42,80

0,00

Рур груп

45,99

2,00

    

43,49

2,00

Mango

43,74

2,50

    

43,16

2,50

Ovis

44,90

2,00

48,80

2,00

43,99

2,00

VST

46,70

0,80

    

42,90

1,00

ZOG

46,00

3,00

    

45,00

3,00

Олас

45,90

3,00

    

43,50

3,00

VostokGaz

44,89

4,00

    

44,89

4,00

RLS

44,00

0,00

45,00

0,00

42,00

0,00

Кворум

44,48

-0,50

    

43,48

1,50

Катрал

46,99

3,00

    

44,99

3,00

Neftek

51,49

5,50

54,99

6,00

48,99

5,00

Середня ціна в Україні

46,84

1,98

49,61

2,42

45,44

2,03
За матеріалами: EnKorr
 

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