Плюс 1-5 грн/л: мережі АЗС відреагували на збільшення податків

Після повернення оподаткування реалізації пального, яке діяло до широкомасштабної війни, мережі автозаправних станцій підняли його вартість. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на ОККО бензини марки А-95 й А-95-преміум здорожчали на 3 і 2 грн/л, до 49,99 і 51,99 грн/л відповідно. Дизельне пальне в цій мережі додало 3 грн/л, до 47,99 грн/л.

На 3 грн/л усі види пального здорожчали на стаціях WOG: А-95 — до 49,99 грн/л, А-95+ — до 52,99 грн/л й ДП — до 47,99 грн/л.

На станціях «Укрнафти» бензини й ДП здорожчали на 2,91 грн./л: бензин А-95 – до 43,90 грн/л, бензин А-95+ – до 45,90 грн/л, дизпальне – до 42,90 грн/л.

Відразу на 5 грн/л здорожчав бензин марки А-95 з покращеними показниками якості на станціях UPG і SOCAR — до 51,90 і 54,99 грн/л відповідно.

За даними «А-95», середня ціна по країні на бензин А-95 зросла на 1,98 грн/л і склала 46,84 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 2,42 грн/л — до 49,61 грн/л, а дизельне пальне – на 2,03 грн/л, до 45,44 грн/л (див. табл.).

Нагадаємо, з 1 липня повернувся податок на додану вартість (ПДВ) на пальне обсягом 20%, який діяв до повномасштабного вторгнення, а з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%. Окрім цього, почали діяти колишні ставки акцизів, зокрема на бензин — 213,5€/1000 літрів, на ДП — 139,5€/1000 літрів, на автогаз — 52 €/1000 літрів.

Компанія А-95 А-95+ ДП Ціна Зм. Ціна Зм. Ціна Зм. ОККО 49,99 3,00 51,99 2,00 47,99 3,00 WOG 49,99 3,00 52,99 3,00 47,99 3,00 Авіас 46,00 0,00 46,50 0,00 46,00 0,00 Укрнафта 43,90 2,91 45,90 2,91 42,90 2,91 UPG 44,70 0,80 51,90 5,00 44,90 3,00 AMIC 46,64 1,03 47,99 1,50 45,54 1,49 Shell 49,51 2,80 53,20 2,80 47,69 2,89 SOCAR 49,19 2,20 54,99 5,00 47,19 2,20 БРСМ-Нафта 44,31 2,72 42,46 2,29 KLO 47,79 2,00 49,99 2,00 44,89 3,00 U.GO 46,53 1,86 49,55 2,00 44,94 1,34 Автотранс 46,78 1,80 44,78 1,80 BVS 46,99 2,00 48,99 2,00 44,99 2,00 Chipo 46,82 3,00 44,32 2,50 Авантаж 7 44,15 3,65 43,05 3,55 Prime 45,00 0,00 43,50 0,00 Укр-Петроль 43,80 0,00 42,80 0,00 Рур груп 45,99 2,00 43,49 2,00 Mango 43,74 2,50 43,16 2,50 Ovis 44,90 2,00 48,80 2,00 43,99 2,00 VST 46,70 0,80 42,90 1,00 ZOG 46,00 3,00 45,00 3,00 Олас 45,90 3,00 43,50 3,00 VostokGaz 44,89 4,00 44,89 4,00 RLS 44,00 0,00 45,00 0,00 42,00 0,00 Кворум 44,48 -0,50 43,48 1,50 Катрал 46,99 3,00 44,99 3,00 Neftek 51,49 5,50 54,99 6,00 48,99 5,00 Середня ціна в Україні 46,84 1,98 49,61 2,42 45,44 2,03

Зміна роздрібних цін на бензини й дизельне пальне на АЗС з 30 червня по 3 липня, грн/л