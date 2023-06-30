Нафта продовжує помірно дорожчати, Brent на рівні $74,5 за барель

Ціни на нафту слабо зростають вдень у п'ятницю.

Серпневі ф'ючерси на сорт Brent, торги якими завершуються в п'ятницю, на лондонській біржі ICE Futures до 13:31 EET подорожчали на $0,15 (0,2%), до $74,49 за барель. Більш затребуваний на ринку вересневий контракт виріс у ціні на $0,16 (0,21%), до $74,67 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли до цього часу на $0,09 (0,13%), до $69,95 за барель.

Сорт Brent завершує в мінусі четвертий квартал поспіль, чого не спостерігалося понад три десятиліття, тоді як WTI може опуститися за підсумками другого кварталу поспіль уперше з 2019 року.

Негативними факторами для нафтового ринку стали зростання процентних ставок у світі, слабкі темпи відновлення китайської економіки, а також, як і раніше, високий рівень поставок з Росії та Ірану, пише агентство Bloomberg.

Аналітики розходяться в думках щодо того, що чекає на нафту в другому півріччі. З одного боку, є очікування дефіциту палива. З іншого боку, ринок боїться нових підвищень ставки Федрезерву, які можуть негативно позначитися на темпах зростання американської економіки і, відповідно, на попиті.

"Ми побоюємося, що апатія на ринку і відсутність апетиту до ризикових активів посиляться, якщо попит на фізичному ринку не перевищить пропозицію, - написали аналітики RBC Capital Markets Майкл Тран і Хеліма Крофт. - Поточний рік може стати втраченим для ринку нафти".

