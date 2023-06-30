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АНАЛІТИКА

Мережі АЗС поступово підіймають ціни

 

Напередодні повернення довоєнного оподаткування реалізації пального деякі мережі автозаправних станцій підняли його вартість на 0,2-3,2 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Так, за тиждень (23-30 червня) найбільше здорожчання пального було зафіксовано на станціях «Укр-Петроль» — +3,2 грн/л. Тепер бензин А-95 у цій мережі коштує 43,80 грн/л, дизпальне — 42,80 грн/л.

На 2 грн/л пальне здорожчало у мережі Prime. Бензин А-95 здорожчав до 45 грн/л, ДП — до 43,5 грн/л. На 2 грн/л також здорожчали всі види пального у мережі Neftek. На 1 грн/л бензини «підросли» на станціях KLO, а державна мережа U.GO підняла ціни на 0,57-1,43 грн/л.

В сторону зібільшення переглянули ціни також «БРСМ-Нафта», Chipo, VST й RLS. Разом з цим «Олас» і VostokGaz зменшили вартість «п’ятірки» на 60 коп/л і 1 грн/л відповідно (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗС з 23 по 30 червня 2023 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

46,99

0,00

49,99

0,00

44,99

0,00

WOG

46,99

0,00

49,99

0,00

44,99

0,00

Авіас

46,00

0,00

46,50

0,00

46,00

0,00

Укрнафта

40,99

0,00

42,99

0,00

39,99

0,00

UPG

43,90

0,00

46,90

0,00

41,90

0,00

AMIC

45,61

0,00

46,57

0,00

44,05

0,00

Shell

46,71

0,00

50,40

0,00

44,80

0,00

SOCAR

46,99

0,00

49,99

0,00

44,99

0,00

БРСМ-Нафта

    

41,59

0,18

40,18

0,59

KLO

45,79

1,00

47,99

1,00

41,89

0,00

U.GO

44,67

0,57

47,55

0,67

43,60

1,43

Автотранс

44,98

0,00

    

42,98

0,00

BVS

44,99

0,00

46,99

0,00

42,99

0,00

Chipo

43,82

1,42

    

41,82

1,95

Авантаж 7

40,50

0,00

    

39,50

0,00

Prime

45,00

2,00

    

43,50

2,00

Укр-Петроль

43,80

3,19

    

42,80

3,18

Кворум

44,98

0,00

    

41,98

0,00

Рур груп

43,99

0,00

    

41,49

0,00

Mango

41,24

0,00

    

40,66

0,00

Ovis

42,90

0,00

46,80

0,00

41,99

0,00

VST

45,90

1,00

    

41,90

0,80

ZOG

43,00

0,00

    

42,00

0,00

Олас

42,90

-0,60

    

40,50

0,00

VostokGaz

40,89

-1,00

    

40,89

0,00

Маркет

39,49

0,00

    

39,39

0,00

RLS

44,00

1,00

45,00

1,00

42,00

0,00

Катрал

43,99

0,00

    

41,99

0,00

Neftek

45,99

0,00

48,99

0,00

43,99

0,00

Середня ціна в Україні

44,85

0,26

47,19

0,04

43,40

0,32

Нагадаємо, від завтра, 1  липня, повертається довоєнний податок на додану вартість (ПДВ) на пальне у розмірі 20%, який з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%. Окрім цього повертаються колишні ставки акцизів, зокрема, на бензин — 213,5€/1000 літрів, на ДП — 139,5€/1000 літрів, на автогаз — 52 €/1000 літрів.
За матеріалами: EnKorr
 

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