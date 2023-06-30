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Мережі АЗС поступово підіймають ціни
14:00 30.06.2023 |
Напередодні повернення довоєнного оподаткування реалізації пального деякі мережі автозаправних станцій підняли його вартість на 0,2-3,2 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Так, за тиждень (23-30 червня) найбільше здорожчання пального було зафіксовано на станціях «Укр-Петроль» — +3,2 грн/л. Тепер бензин А-95 у цій мережі коштує 43,80 грн/л, дизпальне — 42,80 грн/л.
На 2 грн/л пальне здорожчало у мережі Prime. Бензин А-95 здорожчав до 45 грн/л, ДП — до 43,5 грн/л. На 2 грн/л також здорожчали всі види пального у мережі Neftek. На 1 грн/л бензини «підросли» на станціях KLO, а державна мережа U.GO підняла ціни на 0,57-1,43 грн/л.
В сторону зібільшення переглянули ціни також «БРСМ-Нафта», Chipo, VST й RLS. Разом з цим «Олас» і VostokGaz зменшили вартість «п’ятірки» на 60 коп/л і 1 грн/л відповідно (див. табл.).Зміна роздрібних цін на пальне на АЗС з 23 по 30 червня 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
46,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
44,99
|
0,00
|
WOG
|
46,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
44,99
|
0,00
|
Авіас
|
46,00
|
0,00
|
46,50
|
0,00
|
46,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
40,99
|
0,00
|
42,99
|
0,00
|
39,99
|
0,00
|
UPG
|
43,90
|
0,00
|
46,90
|
0,00
|
41,90
|
0,00
|
AMIC
|
45,61
|
0,00
|
46,57
|
0,00
|
44,05
|
0,00
|
Shell
|
46,71
|
0,00
|
50,40
|
0,00
|
44,80
|
0,00
|
SOCAR
|
46,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
44,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
41,59
|
0,18
|
40,18
|
0,59
|
KLO
|
45,79
|
1,00
|
47,99
|
1,00
|
41,89
|
0,00
|
U.GO
|
44,67
|
0,57
|
47,55
|
0,67
|
43,60
|
1,43
|
Автотранс
|
44,98
|
0,00
|
42,98
|
0,00
|
BVS
|
44,99
|
0,00
|
46,99
|
0,00
|
42,99
|
0,00
|
Chipo
|
43,82
|
1,42
|
41,82
|
1,95
|
Авантаж 7
|
40,50
|
0,00
|
39,50
|
0,00
|
Prime
|
45,00
|
2,00
|
43,50
|
2,00
|
Укр-Петроль
|
43,80
|
3,19
|
42,80
|
3,18
|
Кворум
|
44,98
|
0,00
|
41,98
|
0,00
|
Рур груп
|
43,99
|
0,00
|
41,49
|
0,00
|
Mango
|
41,24
|
0,00
|
40,66
|
0,00
|
Ovis
|
42,90
|
0,00
|
46,80
|
0,00
|
41,99
|
0,00
|
VST
|
45,90
|
1,00
|
41,90
|
0,80
|
ZOG
|
43,00
|
0,00
|
42,00
|
0,00
|
Олас
|
42,90
|
-0,60
|
40,50
|
0,00
|
VostokGaz
|
40,89
|
-1,00
|
40,89
|
0,00
|
Маркет
|
39,49
|
0,00
|
39,39
|
0,00
|
RLS
|
44,00
|
1,00
|
45,00
|
1,00
|
42,00
|
0,00
|
Катрал
|
43,99
|
0,00
|
41,99
|
0,00
|
Neftek
|
45,99
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
43,99
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
44,85
|
0,26
|
47,19
|
0,04
|
43,40
|
0,32
Нагадаємо, від завтра, 1 липня, повертається довоєнний податок на додану вартість (ПДВ) на пальне у розмірі 20%, який з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%. Окрім цього повертаються колишні ставки акцизів, зокрема, на бензин — 213,5€/1000 літрів, на ДП — 139,5€/1000 літрів, на автогаз — 52 €/1000 літрів.
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