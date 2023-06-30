Мережі АЗС поступово підіймають ціни

Напередодні повернення довоєнного оподаткування реалізації пального деякі мережі автозаправних станцій підняли його вартість на 0,2-3,2 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Так, за тиждень (23-30 червня) найбільше здорожчання пального було зафіксовано на станціях «Укр-Петроль» — +3,2 грн/л. Тепер бензин А-95 у цій мережі коштує 43,80 грн/л, дизпальне — 42,80 грн/л.

На 2 грн/л пальне здорожчало у мережі Prime. Бензин А-95 здорожчав до 45 грн/л, ДП — до 43,5 грн/л. На 2 грн/л також здорожчали всі види пального у мережі Neftek. На 1 грн/л бензини «підросли» на станціях KLO, а державна мережа U.GO підняла ціни на 0,57-1,43 грн/л.

В сторону зібільшення переглянули ціни також «БРСМ-Нафта», Chipo, VST й RLS. Разом з цим «Олас» і VostokGaz зменшили вартість «п’ятірки» на 60 коп/л і 1 грн/л відповідно (див. табл.).

Компанія А-95 А-95+ ДП Ціна Зм. Ціна Зм. Ціна Зм. ОККО 46,99 0,00 49,99 0,00 44,99 0,00 WOG 46,99 0,00 49,99 0,00 44,99 0,00 Авіас 46,00 0,00 46,50 0,00 46,00 0,00 Укрнафта 40,99 0,00 42,99 0,00 39,99 0,00 UPG 43,90 0,00 46,90 0,00 41,90 0,00 AMIC 45,61 0,00 46,57 0,00 44,05 0,00 Shell 46,71 0,00 50,40 0,00 44,80 0,00 SOCAR 46,99 0,00 49,99 0,00 44,99 0,00 БРСМ-Нафта 41,59 0,18 40,18 0,59 KLO 45,79 1,00 47,99 1,00 41,89 0,00 U.GO 44,67 0,57 47,55 0,67 43,60 1,43 Автотранс 44,98 0,00 42,98 0,00 BVS 44,99 0,00 46,99 0,00 42,99 0,00 Chipo 43,82 1,42 41,82 1,95 Авантаж 7 40,50 0,00 39,50 0,00 Prime 45,00 2,00 43,50 2,00 Укр-Петроль 43,80 3,19 42,80 3,18 Кворум 44,98 0,00 41,98 0,00 Рур груп 43,99 0,00 41,49 0,00 Mango 41,24 0,00 40,66 0,00 Ovis 42,90 0,00 46,80 0,00 41,99 0,00 VST 45,90 1,00 41,90 0,80 ZOG 43,00 0,00 42,00 0,00 Олас 42,90 -0,60 40,50 0,00 VostokGaz 40,89 -1,00 40,89 0,00 Маркет 39,49 0,00 39,39 0,00 RLS 44,00 1,00 45,00 1,00 42,00 0,00 Катрал 43,99 0,00 41,99 0,00 Neftek 45,99 0,00 48,99 0,00 43,99 0,00 Середня ціна в Україні 44,85 0,26 47,19 0,04 43,40 0,32

Нагадаємо, від завтра, 1 липня, повертається довоєнний податок на додану вартість (ПДВ) на пальне у розмірі 20%, який з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%. Окрім цього повертаються колишні ставки акцизів, зокрема, на бензин — 213,5€/1000 літрів, на ДП — 139,5€/1000 літрів, на автогаз — 52 €/1000 літрів.