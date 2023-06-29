Нафта перейшла до зростання, Brent подорожчала до $74,37 за барель

Ціни на нафту почали зростати вдень у четвер, інвестори реагують на оприлюднені напередодні дані про різке скорочення запасів у США та оцінюють заяви представників центробанків.

Серпневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:31 EET подорожчали на 34 центи (0,46%) - до $74,37 за барель.

Котирування ф'ючерсів на WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу підвищилися на 30 центів (0,43%) - до $69,86 за барель.

За підсумками торгів у середу Brent зросла в ціні на 2,5%, WTI - на 2,8%.

Запаси нафти в Штатах минулого тижня впали на 9,6 млн барелів, повідомило міністерство енергетики США. Експерти, яких опитало S&P Global Commodity Insights, у середньому прогнозували менш значне зниження - на 4,8 млн барелів.

Однак підйом нафтових котирувань стримують очікування подальшого посилення грошово-кредитної політики провідними центробанками світу.

Глава Федрезерву Джером Пауелл заявив на форумі ЄЦБ у Сінтрі в середу, що більшість керівників американського Центробанку вбачають можливість ще щонайменше двох підвищень базової процентної ставки. Голова ЄЦБ Крістін Лагард зі свого боку сказала про високу ймовірність підйому ставок у єврозоні в липні.

"Яструбині коментарі Федрезерву на тлі збереження інфляційних побоювань" чинять тиск на ціни на нафту, написали аналітики ING.