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АНАЛІТИКА

Роздрібні ціни на пальне почали рости

 

В Україні розпочалося збільшення роздрібних цін на пальне, 28-29 червня окремі мережі підняли його вартість на 0,6-2 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на 2 грн/л пальне здорожчало у мережі Prime. Бензин А-95 на її станціях тепер коштує 45 грн/л, ДП — 43,5 грн/л. На 2 грн/л також здорожчали всі види пального у мережі Neftek.

На 1 грн/л бензини «підросли» на станціях KLO, мережа U.GO підняла ціни на 0,57-1,43 грн/л (див. табл.).

Як повідомляв enkorr, у середу, 28 червня, гуртова вартість бензину А-95 зросла на 1,75 грн/л, а дизельне пальне здорожчало на 1 грн/л порівняно з попереднім днем. Ріст цін у першу чергу викликано поверненням оподаткування пального з 1 липня, яке діяло до повномасштабної війни.

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗС з 28 по 29 червня 2023 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

46,99

0,00

49,99

0,00

44,99

0,00

WOG

46,99

0,00

49,99

0,00

44,99

0,00

Авіас

46,00

0,00

46,50

0,00

46,00

0,00

Укрнафта

40,99

0,00

42,99

0,00

39,99

0,00

UPG

43,90

0,00

46,90

0,00

41,90

0,00

AMIC

45,61

0,00

46,57

0,00

44,05

0,00

Shell

46,71

0,00

50,40

0,00

44,80

0,00

SOCAR

46,99

0,00

49,99

0,00

44,99

0,00

БРСМ-Нафта

    

41,49

0,00

39,70

0,04

KLO

45,79

1,00

47,99

1,00

41,89

0,00

U.GO

44,67

0,57

47,55

0,67

43,60

1,43

Автотранс

44,98

0,00

    

42,98

0,00

BVS

44,99

0,00

46,99

0,00

42,99

0,00

Chipo

42,82

0,00

    

40,82

0,00

Авантаж 7

40,50

0,00

    

39,50

0,00

Prime

45,00

2,00

    

43,50

2,00

Укр-Петроль

40,61

0,00

    

39,62

0,00

Кворум

42,98

0,00

    

39,98

0,00

Рур груп

43,99

0,00

    

41,49

0,00

Mango

41,24

0,00

    

40,66

0,00

Ovis

42,90

0,00

46,80

0,00

41,99

0,00

VST

45,90

0,00

    

41,90

0,00

ZOG

43,00

0,00

    

42,00

0,00

Олас

42,90

-0,60

    

40,50

0,00

VostokGaz

42,89

0,00

    

42,89

0,00

Маркет

39,49

0,00

    

39,39

0,00

RLS

43,00

0,00

44,00

0,00

42,00

0,00

Катрал

43,99

0,00

    

41,99

0,00

Neftek

45,99

2,00

48,99

2,00

43,99

2,00

Середня ціна в Україні

44,64

0,03

47,17

0,03

43,17

0,05
За матеріалами: EnKorr
 

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