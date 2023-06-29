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Роздрібні ціни на пальне почали рости
13:32 29.06.2023 |
В Україні розпочалося збільшення роздрібних цін на пальне, 28-29 червня окремі мережі підняли його вартість на 0,6-2 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Зокрема на 2 грн/л пальне здорожчало у мережі Prime. Бензин А-95 на її станціях тепер коштує 45 грн/л, ДП — 43,5 грн/л. На 2 грн/л також здорожчали всі види пального у мережі Neftek.
На 1 грн/л бензини «підросли» на станціях KLO, мережа U.GO підняла ціни на 0,57-1,43 грн/л (див. табл.).
Як повідомляв enkorr, у середу, 28 червня, гуртова вартість бензину А-95 зросла на 1,75 грн/л, а дизельне пальне здорожчало на 1 грн/л порівняно з попереднім днем. Ріст цін у першу чергу викликано поверненням оподаткування пального з 1 липня, яке діяло до повномасштабної війни.
Зміна роздрібних цін на пальне на АЗС з 28 по 29 червня 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
46,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
44,99
|
0,00
|
WOG
|
46,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
44,99
|
0,00
|
Авіас
|
46,00
|
0,00
|
46,50
|
0,00
|
46,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
40,99
|
0,00
|
42,99
|
0,00
|
39,99
|
0,00
|
UPG
|
43,90
|
0,00
|
46,90
|
0,00
|
41,90
|
0,00
|
AMIC
|
45,61
|
0,00
|
46,57
|
0,00
|
44,05
|
0,00
|
Shell
|
46,71
|
0,00
|
50,40
|
0,00
|
44,80
|
0,00
|
SOCAR
|
46,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
44,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
41,49
|
0,00
|
39,70
|
0,04
|
KLO
|
45,79
|
1,00
|
47,99
|
1,00
|
41,89
|
0,00
|
U.GO
|
44,67
|
0,57
|
47,55
|
0,67
|
43,60
|
1,43
|
Автотранс
|
44,98
|
0,00
|
42,98
|
0,00
|
BVS
|
44,99
|
0,00
|
46,99
|
0,00
|
42,99
|
0,00
|
Chipo
|
42,82
|
0,00
|
40,82
|
0,00
|
Авантаж 7
|
40,50
|
0,00
|
39,50
|
0,00
|
Prime
|
45,00
|
2,00
|
43,50
|
2,00
|
Укр-Петроль
|
40,61
|
0,00
|
39,62
|
0,00
|
Кворум
|
42,98
|
0,00
|
39,98
|
0,00
|
Рур груп
|
43,99
|
0,00
|
41,49
|
0,00
|
Mango
|
41,24
|
0,00
|
40,66
|
0,00
|
Ovis
|
42,90
|
0,00
|
46,80
|
0,00
|
41,99
|
0,00
|
VST
|
45,90
|
0,00
|
41,90
|
0,00
|
ZOG
|
43,00
|
0,00
|
42,00
|
0,00
|
Олас
|
42,90
|
-0,60
|
40,50
|
0,00
|
VostokGaz
|
42,89
|
0,00
|
42,89
|
0,00
|
Маркет
|
39,49
|
0,00
|
39,39
|
0,00
|
RLS
|
43,00
|
0,00
|
44,00
|
0,00
|
42,00
|
0,00
|
Катрал
|
43,99
|
0,00
|
41,99
|
0,00
|
Neftek
|
45,99
|
2,00
|
48,99
|
2,00
|
43,99
|
2,00
|
Середня ціна в Україні
|
44,64
|
0,03
|
47,17
|
0,03
|
43,17
|
0,05
|
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