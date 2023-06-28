Гуртова вартість бензину А-95 зросла на 1,75 грн/л, а дизельне пальне здорожчало на 1 грн/л порівняно з попереднім днем

Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Бензинові партії, у середу, 28 червня в середньому по країні пропонувалися за 37,75 грн/л, а торговельний коридор був у межах 35,5-39,5 грн/л, порівняно з попереднім котирувальним днем підвищення - на 2-3 грн/л.

Кількість пропозицій «п'ятірки» на ринку була обмежена, при цьому мінімальні цінники на А-95 озвучували у південному й західному регіонах країни 35,5-39 грн/л, у північному й центральному регіонах високооктан торгувався дорожче - за 36-39,5 грн/л. А от вартість бензину А-92 за котирувальний день зросла на 1,5 грн/л, до 34,25 грн/л, здебільшого це поодинокі пропозиції внутрішнього виробництва.

Гуртові партії дизпального у середу пропонувались в середньому за 36,5 грн/л, а торгівля провадилась у межах 35,25-37,5 грн/л, що на 1,5-2 грн/л більше порівняно з вівторком, 27 червня.

Мінімальні пропозиції ДП були в південному регіоні, де ресурс можна було придбати в межах 35,25-36,5 грн/л, за день середня ціна тут підвищилася на 0,75 грн/л, до 36 грн/л. Дещо дорожче дизпальне торгувалось у західному регіоні - 35,5-36,5 грн/л, середня ціна в цьому регіоні зросла на 0,75 грн/л, до 35,75 грн/л.

У північних і центральних регіонах цінники на ДП приросли на 0,5-1 грн/л (35,5-37,5 грн/л), і в середньому дизпальне в цих областях коштувало 36,25 грн/л та 35,75 грн/л, відповідно.

«Суттєвий стрибок цін обумовлений тим, що сьогодні більшість операторів взяли паузу. Деякі з них вирішили підрахувати свої залишки перед поверненням довоєнного оподаткування, а у інших - закінчився ресурс», - каже один із операторів.

Додатковий тиск, з його слів, спричинила відсутність пропозицій від внутрішніх виробників, що в свою чергу викликало ажіотаж серед покупців.

В цілому за період зростання, який розпочався 19 червня, гуртові ціни на бензин зросли на 3,5 грн/л та на 3 грн/л на дизпальне.

