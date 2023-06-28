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Нафта продовжує слабо дорожчати, Brent на рівні $72,3 за барель
16:01 28.06.2023 |
Ціни на нафту продовжують несуттєво зростати удень у середу завдяки даним про скорочення запасів у США.
Серпневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:10 EET подорожчали на 3 центи (0,04%) - до $72,29 за барель.
Котирування ф'ючерсів на WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу підвищилися на 4 центи (0,06%) - до $67,74 за барель.
У вівторок Brent впала в ціні на 2,6%, WTI - на 2,4%.
Згідно з інформацією Американського інституту нафти (API), за підсумками тижня, що завершився 23 червня, запаси нафти в США впали на 2,41 млн барелів. Експерти, яких опитало Trading Economics, у середньому прогнозували зниження на 1,47 млн барелів.
Офіційні дані про запаси нафти за минулий тиждень будуть оприлюднені міністерством енергетики США в середу о 17:30 EET.
Учасники ринку також стежать за заявами глав провідних центробанків світу на форумі Європейського центрального банку в Сінтрі. Загалом заяви вказують на продовження курсу на підвищення відсоткових ставок та їх утримання на високому рівні надалі.
Головний економіст ЄЦБ Філіп Лейн сказав, що ринку не варто очікувати швидкого зниження відсоткових ставок у єврозоні в найближчі два роки, оскільки керівництву центробанку потрібно буде утримувати ставки на високому рівні для повернення інфляції до цільових 2%.
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