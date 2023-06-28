Моторне паливо протягом липня може підвищиться на 3-8 грн/л - голова А-95

Голова фінкомітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає, що скасування податкових пільг на моторне паливо з 1 липня несуттєво позначиться на роздрібній ціні, зі свого боку директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн прогнозує поступове підвищення палива на 3-8 грн/л.

"Як це позначиться на ціні бензину - це залежатиме від співвідношення попиту і пропозиції, від цін на зовнішніх ринках. Ми зараз не можемо чітко спрогнозувати. Але я вважаю, що частину цього податку візьме на себе виробник і нафтотрейдер, тому що там досить висока маржа у них, вони дуже непогано заробляють на літрі, а частину візьме споживач. Тому, можливо, ціни зміняться, але несуттєво", - сказав Гетманцев у коментарі "Енергореформі" після засідання ТСК з питання нелегального обігу пального у вівторок.

Народний депутат Ярослав Железняк не став прогнозувати рівень зміни ціни на пальне, але зазначив, що повернення на певному рівні акцизів на нього у вересні минулого року не спровокувало підвищення цін, а навпаки вони впали через ситуацію на міжнародних ринках.

"Український ринок конкурентний. Якщо він таким і залишатиметься, то мережі за ціною і якістю будуть конкурувати", - вважає нардеп.

Зі свого боку, Куюн переконаний, що ціни не підніматимуться одразу з 1 липня, але зростатимуть поступово.

"Думаю, що упродовж липня нові податки повністю вже наповнять ціну пального на ринку, і до кінця липня побачимо нову картину. На 11 грн/л зросте податкове навантаження на бензин, на 8 грн/л - на дизпаливо, на 3 грн/л - на скраплений газ. Якусь частину, мінімум 2-3 грн/л, на себе заберуть мережі, але дизпаливо додасть стовідсотково 5 грн/л, бензин - 7-8 грн/л. По газу на ті самі 3 грн/л ціна і підвищиться", - прогнозує в коментарі Енергореформі директор А-95.

Водночас експерт зазначив, що також усе залежатиме від закупівельної вартості нафтопродуктів, більша частина яких імпортується (за словами Куюна, імпорт бензину становить 80-85%, дизеля - 100%, газу - 60-70%).

"Якщо світові ціни проваляться, то відповідно будуть передумови для того, щоб вони компенсували підвищення податкового навантаження. Завдання з багатьма невідомими", - сказав Куюн.

При цьому він акцентував, що оператори ринку вдаватимуться до будь-яких способів підвищення своєї конкурентоспроможності.

"Споживання пального впало, а охочих працювати на ринку менше не стало. Відповідно, буде боротьба без правил. Кожен оператор підвищуватиме свою конкурентоспроможність будь-якими способами, і ухилення від оподаткування буде одним із найпопулярніших", - вважає директор А-95.

За його словами, повернення старих податків при тому, що "механізмів контролю більше не стало", створює ризики того, що держава не отримає очікуваного збільшення податкових надходжень.

Як повідомлялося, в середині березня 2022 року Рада ухвалила закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, спрямований, зокрема, на утримання цін на паливо. Згідно з ним, тимчасово, на період дії воєнного стану, на паливо встановлювали нульовий акциз і ПДВ у 7% замість 20%.

21 вересня 2022 року Рада ухвалила законопроєкт №7668-д про повернення акцизів на моторне пальне, встановивши їх на бензин і дизель у розмірі EUR100 (тут і далі за 1000 літрів), на скраплений газ, бутан та ізобутан - EUR52, на альтернативне моторне пальне і біодизель - EUR100.

ПДВ для всіх видів палива залишився на рівні 7%.

Але згідно з цим законом, з 1 липня 2023 року рівень податків на пальне повертається на довоєнний рівень: ПДВ - до 20%, акциз на бензин - до EUR213, на дизпаливо - до EUR140 за 1000 л.

