Фінансові новини
- |
- 27.06.23
- |
- 18:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
Лише половина українських міні-НПЗ мають ліцензії
16:52 27.06.2023 |
Лише 11 із 22-х міні-НПЗ, які розташовано на території України, мають ліцензію на виробництво нафтопродуктів. Такі дані було озвучено під час засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з нелегального ринку пального, яку створено Комітетом ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.
«За даним податкової, станом на зараз лише 11 мають ліцензію. При тому, що скоро ще 2 ліцензії буде анульовано (для заводів, пов'язаних з однією мережею)», - зазначив перший заступник голови парламентського комітету Ярослав Железняк.
З його слів, серед переліку є три НПЗ, у яких є ліцензія, але дуже підозріло мале податкове навантаження, й вони майже офіційно не виробляють підакцизних товарів. «Їх податкова має ретельно перевірити», - зазначив нардеп.
Як зазначив представник Національної поліції, щодо чотирьох НПЗ, які не мають ліцензії, проводиться розслідування і слідчі дії. Щодо решти семи правоохоронці пообіцяли їх перевірити й дати на наступне засідання ТСК уже конкретні відповіді щодо їхнього статусу і чи не триває там виробництво.
«За даними бізнес-асоціацій, щонайменше на 3-х заводах (у Кіровоградській, Черкаській і Полтавській областях) здійснювалось нелегальне виробництво пального. Щоправда, нещодавно один із цих НПЗ було зруйновано ракетним обстрілом», - наголосив Железняк.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Батіг і пряник для Банкової. Як ЄС (не)даватиме Україні 50 млрд євро
ТОП-НОВИНИ
|НКРЕКП підвищила максимальні price caps на енергоринку на 50-80% залежно від годин споживання
|Євросоюз просуватиме українську формулу миру, - Боррель
|ЄС збільшив на 3,5 млрд євро обсяг фонду, з якого фінансують зброю для України
|У Нацбанку прогнозують зниження облікової ставки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|АРМА поскаржилася на блокування передачі активів в управління російським власником
|Європейські норми у сільському господарстві: Україна спростила сертифікацію насіння
|Лише половина українських міні-НПЗ мають ліцензії
|Нафта перейшла до падіння, Brent подешевшала до $72,9 за барель
|Україна отримала від Світового банку та донорів вже $22 мільярди, – Мінфін
|В Україні немає дефіциту електроенергії - Міненерго
|Український елеваторний ринок незабаром вимушено перейде від зберігання до переробки - топменеджер Solagro
Бізнес
|Учені створили новий тип пам'яті, яка значно прискорить штучний інтелект
|Mercedes-Benz представив концепт Vision One-Eleven
|OpenAI, Google DeepMind та інші ШІ-стартапи увійшли до 100 найвпливовіших компаній року за версією журналу Time
|Японські фахівці змогли на порядок збільшити потужність напівпровідникового лазера. Тепер він здатний різати метал
|Google проводить внутрішнє тестування сервісу Playables, який дасть змогу грати в онлайн-ігри на YouTube, зокрема й на мобільних пристроях
|Тепер справді безконтактна оплата: у найближчі 5 років радіус дії NFC збільшиться в 6 разів
|Google запускає безоплатний курс про розділ штучного інтелекту Machine Learning