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АНАЛІТИКА

Лише половина українських міні-НПЗ мають ліцензії

 

Лише 11 із 22-х міні-НПЗ, які розташовано на території України, мають ліцензію на виробництво нафтопродуктів. Такі дані було озвучено під час засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з нелегального ринку пального, яку створено Комітетом ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

«За даним податкової, станом на зараз лише 11 мають ліцензію. При тому, що скоро ще 2 ліцензії буде анульовано (для заводів, пов'язаних з однією мережею)», - зазначив перший заступник голови парламентського комітету Ярослав Железняк.

З його слів, серед переліку є три НПЗ, у яких є ліцензія, але дуже підозріло мале податкове навантаження, й вони майже офіційно не виробляють підакцизних товарів. «Їх податкова має ретельно перевірити», - зазначив нардеп.

Як зазначив представник Національної поліції, щодо чотирьох НПЗ, які не мають ліцензії, проводиться розслідування і слідчі дії. Щодо решти семи правоохоронці пообіцяли їх перевірити й дати на наступне засідання ТСК уже конкретні відповіді щодо їхнього статусу і чи не триває там виробництво.

«За даними бізнес-асоціацій, щонайменше на 3-х заводах (у Кіровоградській, Черкаській і Полтавській областях) здійснювалось нелегальне виробництво пального. Щоправда, нещодавно один із цих НПЗ було зруйновано ракетним обстрілом», - наголосив Железняк.
За матеріалами: EnKorr
 

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