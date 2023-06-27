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Гуртові ціни на пальне почали зростати
23:20 26.06.2023 |
Гуртові ціни почали зростати і за тиждень (з 19 по 26 червня) вартість автомобільних партій бензину А-95 підвищилася на 1,25 грн/л, а дизельного пального - на 1,5 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Гуртові партії дизпального 26 червня пропонувались у середньому за 35 грн/л, а торгівля провадилась у межах 33,25-37 грн/л, що на 1-1,5 грн/л більше порівняно з попереднім понеділком.
На півдні вартість ДП була в межах діапазону 33,25-35,5 грн/л, за тиждень середня ціна тут зросла на 1,75 грн/л, до 34 грн/л. У західному регіоні ДП можна було придбати за 33,5-36 грн/л, а порівняно з минулим понеділком ціна підвищилися на 1 грн/л, до 34,5 грн/л.
У північних і центральних регіонах вартість дизпального «підросла» на 0,75-1,25 грн/л (33,8-37 грн/л), і в середньому дизпальне в цих областях коштувало 35 грн/л і 34,25 грн/л відповідно.
На західному кордоні ціна на ДП за тиждень підвищилася на 0,5 грн/л, до 32,5 грн/л, в свою чергу на південних пропускних пунктах ціна на ДП зросла суттєвіше - на 1,75 грн/л, до 33,25 грн/л.
Бензинові партії 26 червня в середньому по країні пропонувалися за 35,5 грн/л, а торговельний коридор був у межах 32,5-37 грн/л, за тиждень цей діапазон зріс на 1-1,5 грн/л.
Пропозиції «п'ятірки» у південному й західному регіонах країни були у межах 32,5-35 грн/л, у північному й центральному регіонах А-95 можна було придбати дещо дорожче - за 33-37 грн/л. Підросла за тиждень і вартість бензину А-92 на 0,5 грн/л, до 32, 5 грн/л, здебільшого це ресурс внутрішнього виробництва.
За тиждень вартість бензину А-95 на південному кордоні зросла на 1 грн/л, до 34,5 грн/л, на західних пропускних пунктах ціна на «п'ятірку» не змінилася і тримається на рівні 32,5 грн/л.
Більшість операторів пояснюють зростання цін на ринку впливом комплексу чинників. Один із них - це суттєва волатильність на зовнішніх ринках, коли один котирувальний день приносить зростання ресурсу на +$20/т, а наступний - зниження на стільки ж. Це змушує трейдерів перестраховуватися й закладати ризики в гуртову ціну.
До цього чинника також додається наближення дати повернення довоєнного оподаткування й посилення з боку РНБО боротьби з пальним сумнівного походження.
«Ситуація досить намагнічена, споживачі розуміють прийдешнє здорожчання через підвищення податків, а тому є стійкий попит», - каже співрозмовник enkorr.
Трейдери також повідомляють, що є певний дефіцит бензинів через аварію на НПЗ «Петромідія» в Румунії, профілактичні ремонти на кількох європейських НПЗ на тлі поступового сезонного зростання попиту.
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