Фінансові новини
- |
- 26.06.23
- |
- 21:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта помірно дорожчає, Brent торгується на рівні $74,3 за барель
16:39 26.06.2023 |
Ціни на нафту еталонних марок помірно підвищуються під час торгів у понеділок після зниження за підсумками минулого тижня.
Ціна серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:30 EET становить $74,3 за барель, що на $0,45 (0,61%) вище за показник на закриття попередньої сесії.
Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу зросли на $0,4 (0,58%) і досягли $69,56 за барель.
За підсумками минулого тижня ціна Brent впала на 3,6%, WTI - на 3,9%.
Ринок продовжує оцінювати можливі наслідки ситуації в Росії.
"Безпосередні ризики постачань зникли, проте ринок, ймовірно, почне закладати більш значну премію за ризик у нафтові котирування з урахуванням зростання нестабільності в Росії, - написали стратеги ING Уоррен Паттерсон і Ева Менті.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Нацбанку прогнозують зниження облікової ставки
|Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти Росії за війну
|Гусєв іде з посади голови Укроборонпрому, - ЗМІ
|Пентагон підтримує надання Україні касетних боєприпасів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Мінфіні на цей рік прогнозують такі податкові надходження, які були до війни
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 26.06.23
|НКРЕКП продовжить обговорення рівня нових прайс-кепів на ринку е/е на пропозицію її члена Тарасюка підвищити їх у пік на 80%
|Нафта помірно дорожчає, Brent торгується на рівні $74,3 за барель
|Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в першому кварталі зріс на 8,4% - Держстат
|Продаж побутової техніки та електроніки в мережі «Епіцентр» у травні зріс на 20%
|Апеляційний суд розблокував реформу дипломування моряків
Бізнес
|НАЗК внесло китайського автовиробника Geely до списку спонсорів війни
|Нідерланди додатково обмежать експорт чипів до Китаю
|Facebook та Instagram у Канаді закриють користувачам доступ до новин
|Porsche представила концепт Mission X
|Голова Xbox пом'якшив побоювання з приводу використання ШІ у виробництві відеоігор
|Європейське оборонне агентство створило лазерну зброю TALOS для перехоплення дронів та реактивних снарядів із мінімальним побічним збитком
|Microsoft створить квантовий суперкомп'ютер із застосуванням топологічних кубітів, який зможе виконувати мільйони квантових операцій на секунду