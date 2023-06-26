Нафта помірно дорожчає, Brent торгується на рівні $74,3 за барель

Ціни на нафту еталонних марок помірно підвищуються під час торгів у понеділок після зниження за підсумками минулого тижня.

Ціна серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:30 EET становить $74,3 за барель, що на $0,45 (0,61%) вище за показник на закриття попередньої сесії.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу зросли на $0,4 (0,58%) і досягли $69,56 за барель.

За підсумками минулого тижня ціна Brent впала на 3,6%, WTI - на 3,9%.

Ринок продовжує оцінювати можливі наслідки ситуації в Росії.

"Безпосередні ризики постачань зникли, проте ринок, ймовірно, почне закладати більш значну премію за ризик у нафтові котирування з урахуванням зростання нестабільності в Росії, - написали стратеги ING Уоррен Паттерсон і Ева Менті.