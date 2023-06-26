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Нафта дорожчає через побоювання, що політичні проблеми в Росії можуть вплинути на пропозицію
07:37 26.06.2023 |
Ціни на нафту зросли в понеділок після того, як повстання російських найманців минулими вихідними викликало побоювання щодо політичної нестабільності в Росії та потенційного впливу на постачання нафти від одного з найбільших світових виробників.
Ф'ючерси на нафту марки Brent та американську нафту марки West Texas (WTI) зросли в понеділок на 0,4%, трохи зменшивши зростання після зростання на 1,3% на початку азіатських торгів. Brent о 02:34 за Грінвічем торгувалася на 27 центів вище до $74,12 за барель, а WTI зросла на 28 центів до $69,44 за барель.
Зіткнення між Москвою та російською групою найманців Вагнера було відвернуто в суботу після того, як добре озброєні найманці покинули Ростов на півдні Росії в рамках угоди, яка зупинила їхній стрімкий наступ на столицю.
Однак ця загроза викликала питання про владу президента путіна та побоювання з приводу можливих перебоїв із постачанням російської нафти.
Консалтингова компанія Rystad Energy заявила в замітці, опублікованій пізно ввечері в неділю, що не очікує значного зростання цін на нафту через «швидкоплинну подію».
"Однак ми вважаємо, що геополітичний ризик на тлі внутрішньої нестабільності в Росії збільшився", - пише Rystad.
Аналітик RBC Capital Markets Хеліма Крофт заявила, що існують побоювання, що Путін оголосить військовий стан, позбавивши робітників можливості з'являтися у великих нафтоналивних портах та на енергетичних об'єктах, що може призвести до зупинки експорту мільйонів барелів.
"Наскільки ми розуміємо, Білий дім учора активно працював з ключовими вітчизняними та іноземними виробниками з приводу планування на випадок непередбачених обставин, щоб забезпечити ринок хорошим постачанням, якщо криза вплине на виробництво в Росії", - додала вона у записці в неділю.
Аналітики Goldman Sachs кажуть, що ринки можуть оцінити помірно вищу ймовірність того, що внутрішня волатильність у Росії призведе до перебоїв у постачанні. Проте, за словами аналітиків, вплив може бути обмеженим, оскільки основні засади споту не змінились.
І Brent, і WTI впали приблизно на 3,6% минулого тижня через побоювання, що подальше підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США може підірвати попит на нафту в той час, коли відновлення економіки Китаю також розчарувало інвесторів після кількох місяців нижчого, ніж очікувалося, споживання, виробництва та дані ринку нерухомості.
"Економічне зростання Китаю стало кошмаром для товарних ринків, особливо нафти та промислових металів", - зазначає аналітик CMC Markets Тіна Тен.
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