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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту прискорили зниження, Brent біля $73,4 за барель

 

Ціни на нафту ще більше пішли в мінус удень у п'ятницю на тлі зміцнення долара США.

Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 14:24 EET у п'ятницю становить $73,39 за барель, що на $0,75 (1,01%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилася до цього часу на $0,84 (1,21%), до $68,67 за барель.

Індекс DXY, що показує вартість американського долара до шести інших основних світових валют, зростає під час торгів на 0,6%, що знижує привабливість нафти для власників інших валют.

Посилення грошово-кредитної політики низкою ЦБ цього тижня посилило побоювання щодо зниження економічної активності та попиту на нафту в поточному році, пише Investing.com. Напередодні процентні ставки підвищили у Великій Британії, Швейцарії, Норвегії і Туреччині.

Певну підтримку котируванням надають новини про скорочення резервів у США. Дані міністерства енергетики, оприлюднені в четвер, показали зниження комерційних запасів нафти в країні минулого тижня на 3,83 млн барелів - до 463,29 млн барелів. Експерти в середньому прогнозували зниження на 450 тис. бар.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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