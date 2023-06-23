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АНАЛІТИКА

Нафта відновлює падіння через побоювання щодо попиту після підвищення процентної ставки у Великій Британії

 

Ціни на нафту в п'ятницю знижуються другу сесію поспіль і наближалися до тижневого зниження більш ніж на 3%, оскільки більш високе, ніж очікувалося, зростання процентної ставки у Великобританії і попередження про підвищення процентної ставки в США викликали побоювання з приводу попиту.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 02:40 за Грінвічем подешевшали на 51 цент, або 0,4%, до 73,76 долара за барель, тоді як ф'ючерси на нафту нафти марки West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 42 центи, або 0,6%, до 69,09 долара.

"Побоювання з приводу рецесії знову посилюються після підвищення ставок центральними банками та яструбиної політики ФРС", - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets, додавши, що зміцнення долара також чинить тиск на ціни.

Зростання вартості долара, який цього тижня додав 0,3%, може вплинути на попит на нафту, зробивши паливо дорожчим для власників інших валют.

Обидва еталони сирої нафти впали приблизно на 3 долари на попередній сесії після того, як Банк Англії підвищив відсоткові ставки на піввідсотка, викликавши побоювання, що економічний спад вплине на попит на пальне.

В даний час ринок чекає на сьогоднішні публікації індексів менеджерів із закупівель (PMI) з усього світу, щоб отримати уявлення про виробничу активність та тенденції попиту.

У США запаси сирої нафти минулого тижня показали несподіване зниження, чому сприяв високий експортний попит та низький імпорт, повідомило у четвер Управління енергетичної інформації. Проте запаси бензину та дистилятів зросли.

Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив, що центральний банк змінюватиме процентні ставки «обережно» з чинного рівня, оскільки політики наближаються до завершення свого історичного раунду посилення грошово-кредитної політики.

Більш високі відсоткові ставки збільшують вартість запозичень для підприємств та споживачів, що може сповільнити економічне зростання та скоротити попит на нафту. Побоювання щодо підвищення з боку великих центральних банків затьмарили прогноз попиту на пальне до кінця року.

"Енергетичні трейдери стурбовані тим, що ФРС та її друзі можуть завдати шкоди економічному зростанню в другій половині року", - сказав Едвард Мойя, аналітик OANDA.
За матеріалами: investing.com
 

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