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Ціни на нафту прискорили падіння, Brent $75,5 за барель
15:46 22.06.2023 |
Ціни на нафту активно знижуються вдень у четвер на тлі побоювань щодо динаміки глобального попиту.
Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:25 EET становить $75,52 за барель, що на $1,6 (2,07%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилася на цей час на $1,56 (2,15%), до $70,97 за барель.
Учасники ринку зберігають обережність в умовах посилення грошово-кредитної політики західних центральних банків, що негативно впливає на майбутню економічну активність, зазначає Investing.com.
Банк Англії у четвер підвищив базову процентну ставку одразу на 50 базисних пунктів - до 5% річних. Більшість аналітиків та економістів прогнозували підйом на 25 б.п.
Швейцарський національний банк (SNB, Центробанк) і норвезький ЦБ (Norges Bank) підняли ставки на 25 б.п., до 1,75%, і 50 б.п., до 3,75%, відповідно, і дали зрозуміти, що можуть продовжити посилення ДКП.
Увага трейдерів також спрямована на дані міністерства енергетики США про запаси енергоносіїв у країні, які будуть оприлюднені о 18.00 кв.
Звіт Американського інституту нафти (API), опублікований в ніч із середи на четвер, показав зниження запасів нафти в Штатах за тиждень, що завершився 16 червня, на 1,246 млн барелів.
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