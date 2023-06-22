Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту прискорили падіння, Brent $75,5 за барель

 

Ціни на нафту активно знижуються вдень у четвер на тлі побоювань щодо динаміки глобального попиту.

Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:25 EET становить $75,52 за барель, що на $1,6 (2,07%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилася на цей час на $1,56 (2,15%), до $70,97 за барель.

Учасники ринку зберігають обережність в умовах посилення грошово-кредитної політики західних центральних банків, що негативно впливає на майбутню економічну активність, зазначає Investing.com.

Банк Англії у четвер підвищив базову процентну ставку одразу на 50 базисних пунктів - до 5% річних. Більшість аналітиків та економістів прогнозували підйом на 25 б.п.

Швейцарський національний банк (SNB, Центробанк) і норвезький ЦБ (Norges Bank) підняли ставки на 25 б.п., до 1,75%, і 50 б.п., до 3,75%, відповідно, і дали зрозуміти, що можуть продовжити посилення ДКП.

Увага трейдерів також спрямована на дані міністерства енергетики США про запаси енергоносіїв у країні, які будуть оприлюднені о 18.00 кв.

Звіт Американського інституту нафти (API), опублікований в ніч із середи на четвер, показав зниження запасів нафти в Штатах за тиждень, що завершився 16 червня, на 1,246 млн барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1852
  0,2358
 0,59

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6196  0,14 0,37 37,3396  0,02 0,04
EUR 40,0748  0,00 0,00 41,0856  0,16 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес